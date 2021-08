Congresistas preparan una moción de censura en contra del ministro del Interior. | Fuente: Mininter

El ministro Juan Carrasco Millones señaló que su renuncia a la Fiscalía para asumir la cartera del Interior "cumplió con el procedimiento" indicado en la ley y explicó que aún no ha sido aceptada porque la Junta de Fiscales Supremos no se ha podido reunir por falta de quorum.

"Si buscamos las resoluciones de Fiscalía de la Nación que aceptan las renuncias, salen siempre con efecto retroactivo porque la Junta de Fiscales Supremos, que es la encargada de aceptar las renuncias, se reúne dos o tres veces al año. En este caso, solo hay dos fiscales supremos, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, faltaría un integrante para que se conforme la Junta. Hasta que no exista quorum, tendremos que esperar que se emita la resolucion", dijo a Nada está dicho por RPP.

E insistió en que "no existe ninguna afectación ni incompatibilidad con la Constitución Política del Estado".

"No existe tampoco infracción administrativa, porque el órgano encargado de decir si existe o no es el Órgano de Control Interno que no se ha pronunciado al respecto", añadió.

Sobre la moción de censura que se prepara en el Congreso por este y otros temas, aseveró que acudirá al Parlamento las veces que sea necesario.

"Soy respetuoso de la autoridad del Congreso, vamos a asistir las veces que seamos covocados, absolver todas las preguntas y lo estamos haciendo". apuntó.

Congresistas preparan moción de censura

Distintas bancadas al interior del Congreso de la República vienen recabando firmas para la presentación de una moción de censura contra el ministro Juan Carrasco, por cuestionamientos a la legalidad de su nombramiento en el cargo. Según el argumento de este pedido, Carrasco Millones no se ha apartado del cargo de fiscal que tenía antes.

El documento recuerda que el artículo 106 de la Ley de la Carrera Fiscal establece que el cargo de fiscal termina desde que la renuncia es aceptada. De esta manera, señalan que, al no haber sido aceptada la renuncia, el ministro Juan Carrasco habría incurrido "en incompatibilidad y ha vulnerado el ordenamiento jurídico de la Nación".

"Sin perjuicio de ello, el fiscal (Juan Carrasco) no debió aceptar el cargo de ministro de Estado por lo dispuesto en la Ley de Carrera Fiscal, por lo tanto, se plantea esta moción de censura", indican.

Cabe precisar que el artículo 86 del reglamento del Congreso establece que un moción de censura puede ser planteada por los congresistas luego de la interpelación, de la asistencia de los ministros para informar o debido a su resistencia para acudir, o luego del debate en el que intervenga el ministro por su propia voluntad.









