Ministra Desilú León sobre denuncias contra Juan José Santiváñez: "Cada una de ellas se ha ido cayendo"

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, afirmó que tanto el premier Eduardo Arana como el titular de Justicia, Juan José Santiváñez, han dejado claro, tras presentarse en la comisión de Fiscalización, las circunstancias de los audios difundidos el pasado fin de semana en medios periodísticos. En tal sentido, aseguró que dichas grabaciones han sido manejadas de tal manera que ya no servirían como prueba.

León, en entrevista para el programa 'Prueba de Fuego' de RPP, aseveró que, en el caso de Santiváñez, no se le puede declarar culpable.

"En todos los casos de las denuncias que se les han ido poniendo (a Santiváñez), cada una de ellas se ha ido cayendo, entonces nosotros tenemos que escuchar al ministro, quien da sus descargos ante una y otra denuncia que se presenta. Él nos ha manifestado con claridad y transparencia, incluso nos explica cómo ha sido la secuencia (de los hechos)", expresó.

Desilú León manifestó que Santiváñez les ha explicado a todos los ministros las investigaciones en su contra y en su opinión, señaló que hay indicios de que las denuncias contra el titular de Justicia no tienen asidero.

"No declaremos culpable a alguien que se está defendiendo y que está mostrando las pruebas", enfatizó.

La ministra León afirmó que la presidenta Dina Boluarte le ha ratificado la confianza al primer ministro, Eduardo Arana, pese a la difusión de los audios.

"Lo que siempre nos dice (la mandataria) es que sigamos trabajando y que demos lo mejor de nosotros, que sigamos adelante, pero también cuando hay que responder que vayan los ministros y expliquen al Congreso", sostuvo.

Santiváñez en el Congreso

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, acudió este miércoles a la Comisión de Fiscalización para responder sobre los audios en las que supuestamente prometía beneficios al criminal conocido como “El Diablo”, un expolicía condenado por integrar un brazo armado de la banda criminal 'Los pulpos'. Desde el inicio de su intervención, aseguró que estos audios forman parte de una campaña mediática dirigida en su contra.

“Desde que asumo diversos cargos en el sector ejecutivo, hemos sido víctimas de campañas mediáticas que, conforme se ha ido desarrollando la situación, han ido cayendo por sí solas”, afirmó Santiváñez ante los congresistas de la comisión.

Por su parte, El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, también estuvo en dicha comisión y negó conocer a Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El diablo'.