Difunden audio con voces atribuidas a Santiváñez y Arana en diálogo para cambiar de pabellón a un policía sentenciado a 27 años de cárcel

En la grabación, Santiváñez habría solicitado a Arana el traslado de Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El diablo', a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo, lo que implicaría un presunto tráfico de influencias.

Un audio difundido esta noche por el dominical Panorama revelaría una conversación entre los integrantes del Ejecutivo, Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, que se habría producido en septiembre de 2024, cuando el primero era ministro del Interior y el segundo ministro de Justicia, en la que se habría gestionado favores para Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El diablo', un expolicía condenado por integrar la banda criminal 'Los pulpos'.

En la grabación, Santiváñez solicitaría al entonces titular del Minjus el traslado de Salirrosas a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo, lo que implicaría un presunto acto de tráfico de influencias.

De acuerdo al dominical, el audio fue grabado en el despacho de Santiváñez en la sede del Mininter. La conversación grabada revelaría que Santiváñez le pide a Arana intervenir en el sistema penitenciario, toda vez que el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) es un organismo dependiente del Minjus.

El audio difundido por Panorama es el siguiente:

Voz atribuida a Arana: Juan José

Voz atribuida a Santiváñez: Hermano, oye escúchame, no más escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo no más. Lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿ya? Y te acuerdas que te hable de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo

Voz atribuida a Arana: Ya

Voz atribuida a Santiváñez: Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí

Voz atribuida a Arana: Ya. Lo veo ahorita. Lo veo ahorita

Voz atribuida a Santiváñez: Por favor

