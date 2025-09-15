Comisión de Fiscalización del Congreso cita a Eduardo Arana y Juan José Santiváñez para responder por audios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión de Fiscalización del Congreso anunció que ha citado al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a una sesión extraordinaria para que respondan por los audios en los que, presuntamente, se les escucharía coordinando un favorecimiento irregular a un sentenciado.

A través de sus redes sociales, el referido grupo de trabajo, presidido por Elvis Vergara (Acción Popular), señaló que ambos miembros del Gabinete deberán presentarse el próximo miércoles, 17 de septiembre, para "explicar los audios difundidos que los vincularían con un presunto favorecimiento a integrantes de la organización criminal 'Los Pulpos'.

"La ciudadanía exige respuestas claras y transparencia YA", resalta el comunicado.

Cabe indicar que, por ese mismo hecho, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) anunció que viene impulsando una moción de censura contra Arana Ysa "por haber incurrido en actos que comprometen la probidad e idoneidad pública y la confianza ciudadana, al quedar evidenciado en audios difundidos [...] que habría participado en coordinaciones ilícitas con el entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez para favorecer a un interno sentenciado por asociación ilícita para delinquir".

"Un primer ministro que ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público que junto a Santivañez han buscando favorecer a un delincuente. No merecen seguir en el cargo. Instó a mis colegas respaldar esta moción", indicó la parlamentaria en su cuenta de X.

"Son audios que, en lo absoluto, son incriminatorios."

En una entrevista brindada anoche al podcast Eso Háblalo, el ministro de Justicia reconoció haberse reunido con la esposa de Marcelo Salirrosas, cuando era titular del Mininter, y señaló que también se reunió con las cónyuges de otros policías procesados.

"Se dice que Santiváñez atendió a la esposa de Marcelo Salirrosas [...] y la atendió en el despacho del ministro. Yo no solamente atendí a la señora del señor Salirrosas, yo atendí, como ministro, a las esposas de los policías involucrados, por ejemplo, dentro del mal llamado ‘Escuadrón de la muerte’, y los atendí con un congresista. Atendí a las esposas de policías presos, porque […], justamente, en esos meses, nosotros estábamos en plena suscripción del convenio que iba a permitir que la Policía tenga un penal dentro de la Dinoes, exclusivamente para policías, como lo tienen las FF.AA., que es el penal Virgen de las Mercedes en Chorrillos", indicó.

"Yo he atendido congresistas con esposas de policías presos o enjuiciados. Nosotros los atendíamos con la finalidad, primero, de informarles lo que se iba a hacer y, segundo, de que fueran ubicados en pabellones donde sus vidas no estuvieran en riesgo", aseveró.

Santiváñez Antúnez también reconoció que la esposa de Salirrosas le solicitó el cambio de pabellón de su cónyuge. En ese sentido, cuestionó que ese pedido haya sido ilegal.

"Cuando yo recibí a la señora de Salirrosas, ella me comentaba que su esposo estaba en el pabellón 15, con sicarios y delincuentes que él había detenido, pero que ella pedía que fuera trasladado a otro pabellón. ¿Eso es ilegal? Eso en absoluto es ilegal […] Mi estudio patrocinaba este caso desde el año 2021 o 2022", afirmó.

"Aquí hay cuestiones que se sacan de todo contexto, son audios que, en lo absoluto, son incriminatorios. Es más, incluso, ya existe una casación de la Corte Suprema […], que establece claramente que, dentro del patrocinio legal, no puede entenderse esto como conducta criminal", agregó.

No obstante, en otro momento, Juan José Santiváñez dijo que es falso que haya seguido patrocinando a Salirrosas cuando era ministro del Interior.

"Yo renuncié al patrocinio de todos mis casos antes de asumir como jefe de Gabinete y como viceministro, y no tengo ninguna gestión procesal de ninguno de los que fueron mis exclientes siendo yo autoridad del gobierno", recalcó.