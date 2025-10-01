Juan José Santiváñez renuncia al cargo de ministro de Justicia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan José Santiváñez decidió este miércoles dejar el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos a pocos días de que el Congreso debatiera la moción de censura presentada en su contra por no reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar el sector.

Esta noticia ocurre en medio de especulaciones sobre una posible participación de Santiváñez en las próximas Elecciones Generales del 2026.

Fuentes de RPP pudieron conocer que Juan José Santiváñez comunicó verbalmente su renuncia esta mañana en el Consejo de Ministros, pero recién mañana jueves presentaría el documento ante la PCM para oficializar su salida del Minjus.

Santiváñez regresó al gabinete de la presidenta Dina Boluarte el pasado sábado 23 de agosto para reemplazar en el puesto a Juan Carlos Alcántara.

Censurado por el Congreso

El regreso de Santiváñez a la PCM el mes pasado causó controversia debido a que este, cuando fue ministro del Interior, fue censurado por el Congreso en marzo de este año por su responsabilidad política e “incapacidad” para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana.

Las mociones de censura fueron impulsadas por los congresistas Susel Paredes, Jaime Quito y Diego Bazán después del asesinato de Paul Flores, vocalista de ‘Armonía 10’, tras un ataque armado contra el bus de la agrupación musical el pasado domingo 16 de marzo.