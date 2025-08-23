Últimas Noticias
Juan José Santiváñez regresó al Gabinete: juró como nuevo ministro de Justicia

Juan José Santiváñez
Juan José Santiváñez | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Reemplazará a Juan Enrique Alcántara en el despacho de Justicia. Anteriormente había sido ministro del Interior.

Regresa al Gabinete. Juan José Santiváñez, exministro del Interior, fue nombrado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Juan Enrique Alcántara. El acto ocurrió durante una nueva juramentación de nuevos ministros de Estado realizado este sábado 23 de agosto en Palacio de Gobierno, donde Dina Boluarte también tomó juramento a los nuevos titulares de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Hay que recordar que Santiváñez se encuentra investigado por una presunta interferencia en su condición de abogado y como ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia a fin de favorecer a uno de sus exclientes.

Fue censurado por el congreso cuando era ministro de Interior

Como se recuerda, Juan José Santiváñez había sido censurado por el Pleno del Congreso el último mes de marzo cuando ocupó el cargo de ministro del Interior. El Parlamento lo censuró, con 79 votos a favor, once en contra, y veinte abstenciones tras los cuestionamientos por su responsabilidad política e “incapacidad” para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana.

Santiváñez Antúnez estaba en el cargo del Mininter desde el 16 de mayo de 2024 hasta el 24 de marzo, fecha en que el Gobierno aceptó su renuncia.

Luego de su salida del Mininter, Santiváñez regreso al Gobierno pero esta vez como jefe de la Oficina General de Monitoreo Gubernamental, en abril de este año. El puesto había sido calificada como "de confianza".

Tags
Juan José Santivañez Altunez Dina Boluarte ministro de justicia

