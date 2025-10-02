Juan Manuel Cavero Solano juró como nuevo ministro de Justicia tras renuncia de Juan José Santiváñez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien presentó su renuncia al cargo el último miércoles para postular a las Elecciones 2026.

Durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno estuvieron el propio Santiváñez, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Cultura, el ministro de Vivienda, el ministro de Producción, el ministro del Interior, así como los titulares de Economía, Mujer y Midis.

Según el portal del Gobierno, Juan Manuel Cavero Solano se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia.

Caverlo Solano es titulado en Derechos y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y se ha desempeñado en cargos de gestión pública en la Sunat, Empae, ATU, SUTRAN, entre otros.

Salida de Santiváñez

Fuentes de RPP pudieron conocer que Juan José Santiváñez comunicó verbalmente su renuncia la mañana del miércoles 1 de octubre en la sesión del Consejo de Ministros y posteriormente presentó el documento para oficializar su salida del Minjus.

En la carta dirigida a la presidente Dina Boluarte, indicó que la razón que motiva su renuncia al cargo "es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticasa llevarse a cabo en abril de 2026".

Santiváñez Antúnez juró al cargo el 23 de agosto pasado, en su regreso al gabinete del gobierno de Dina Boluarte luego de haber sido censurado, en marzo de este año, por el Congreso cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior.

