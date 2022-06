Exdirector de PNP: "Cabe la posibilidad que exista una organización dedicada a proteger a funcionarios comprometidos en corrupción"

Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú | Fuente: RPP

El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral (r) Eduardo Pérez Rocha, afirmó que existe la posibilidad de la existencia de una organización dedicada a proteger a funcionarios comprometidos en corrupción. Esto luego de conocer que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se encuentra con paradero desconocido ante una orden de detención preliminar en su contra.

En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP Noticias, Eduardo Pérez Rocha recordó que la PNP y el Ministerio Público "coinciden" que el 27 de mayo se dictó a dos direcciones policiales una medida de videovigilancia al exministro de Transportes.

"El día 4 se dicta el aspecto de medida de detención preliminar. Y cuando dictan esta disposición del Ministerio Público ahí es donde nos enteramos todos que no era ubicado (...) cabe la posibilidad que exista una organización que se dedique a proteger a todos estos funcionarios que están comprometidos en actos de corrupción", sostuvo.

Sobre responsabilidades en situación de Juan Silva

Eduardo Pérez Rocha no consideró normal que personas prófugas de la justicia puedan permanercer sin ser ubicadas por la PNP como el caso de Bruno Pacheco o uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo.

El exdirector de la PNP aclaró que el ministro del Interior, Dimitri Senmache, es el responsable de la ubicación y captura de Juan Silva. Además, no descartó la responsabilidad de algunos generales.

"No me explico, he escuchado al ministro del Interior que él no tiene ninguna responsabilidad porque no va a estar vigilando permanentemente a funcionario que está con pedido de detención, que eso no es función de ministro. Y lo segundo, se supone que tiene que existir responsabilidades y la responsabilidad para mí es del ministro del Interior", sostuvo.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El primer escalón en atención de salud es el médico de medicina general o el médico internista, es decir cualquier persona con alguna dolencia debe acudir a un médico internista, que conoce de manera integral al paciente, no solo las dolencias sino los problemas que lo pueden aquejar en su totalidad, para el médico internista es importante realizar una detección temprana. Además, te contamos donde se encuentra inmunoglobulina E.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.