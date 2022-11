Concesionaria podría suspender tercera etapa de proyecto Chavimochic | Fuente: RPP

La procuradora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Katty Aquize señaló que el 13 de enero es el plazo máximo para que el Tribunal pueda resolver el entrampamiento en el que se encuentra el proyecto Chavimochic. Asimismo, mencionó que incluso si el concecionario presenta un recurso para anular la resolución, esto no afectará la ejecución de la misma.

"El Tribunal ayer nos ha corrido traslado de ambos escritos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que responder a ambos escritos, dar nuestra postura respecto a lo solicitado en ambos escritos y, con nuestra posición, el Tribunal va a resolver. Una vez resuelto, el auto queda consentido. Y una vez consentido, se puede ejecutar sin ningún impedimento legal. El plazo máximo para que el Tribunal pueda resolver es el 13 de enero. Sin embargo, podría hacerlo antes", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Desde la Procuraduría del Ministerio de Agricultura estamos haciendo todo lo posible para que avance rápido en el tema procesal. No tenemos pensado presentar ningún recurso de anulación del laudo. No sé si la concecionaria pensará hacerlo. Pero quiero dejar en claro que así presente un recurso de anulación del laudo ante el Poder Judicial, esto no va a parar en absoluto la ejecución del laudo", agregó.

¿En qué situación se encuentra Chavimochic?

Katty Aquize explicó la situación en la que se encuentra el proyecto Chavimochic y precisó que el último 2 de noviembre el concecionario ha interpuesto un recurso de integración.

"En este momento, la situación del laudo arbitral es que todavía no está consentido. Es decir, al emitirse el laudo, quedan recursos que se pueden presentar por las partes, si es que alguna de las partes no está conforme. Nosotros habíamos tenido reuniones con el concecionario en las cuales nos manifestó que no iba a presentar ningún recurso contra el laudo. Sin embargo, en una cuarta reunión nos dijo que sí lo iba a hacer y, efectivamente, el día 25 de octubre presentó un pedido de exclusión del laudo. Posteriormente, el 2 de noviembre se nos ha corrido traslado de un segundo recurso que ha sido identificado como un recurso de integración", señaló.

"Estamos trabajando paralelamente mientras transcurren los días para el consentimiento del laudo. Por ejemplo, la semana pasa, un equipo del programa subsectorial de irrigaciones ha ingresado ya a las instalaciones de la presa Palo Redondo para verificar el estado situacional real y actual de la presa. No olvidemos que la presa ha estado seis años sin mantenimiento", culminó.