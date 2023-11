Lady Camones: SAC podría citar a la presidenta Dina Boluarte y a la fiscal Patricia Benavides durante investigaciones

La congresista Lady Camones señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República citaría a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y a fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante las investigaciones por las denuncias constitucionales presentadas.

“Son personas que están en estas denuncias como demandadas, entonces obviamente se les va a cursar la citación, si es que lo considera así el informe del congresista que fuera delegado. Atendiendo a que debemos respetar en la subcomisión, dentro del procedimiento, el derecho a la defensa, obviamente tienen que están presentes”, dijo la congresista en declaraciones a RPP.

Lady Camones indicó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dará celeridad y prioridad a los casos de personas de alta investidura, como es el de la presidenta Boluarte Zegarra.

“Ella ha indicado, por los medios de comunicación, que va a ayudar a todas las investigaciones. Así es que lo que nos corresponde a nosotros es ajustar nuestro procedimiento al reglamento del Congreso y darle la celeridad que el caso amerita […] Hay que citar a la parte demandada y demandante con un plazo de tres días hábiles de anticipación”, declaró desde el Congreso de la República.

En ese sentido, Camones recalcó que Dina Boluarte no está libre de ser investigada pese a su cargo de jefa de Estado. “En la carta magna no dice que no se le puede investigar (a la presidenta de la República), dice que no se le puede acusar. Y la función de la Subcomisión es investigar y no acusar. Acusa la Comisión Permanente”, enfatizó.

Proceso de investigación de la SAC

Lady Camones dio detalles este martes de las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Las tres denuncias que se han dado cuenta el día de hoy respecto a los últimos hechos ya les he dado cual es el procedimiento de acuerdo con el reglamento. Hoy hemos dado cuenta, de aquí tenemos 10 días hábiles para poder presentar el informe de calificación que se sustentará y se debatirá por el pleno de la Subcomisión”, indicó la congresista en declaraciones a RPP.

Asimismo, la parlamentaria indicó que luego tendrán 15 días hábiles para hacer las investigaciones correspondientes. Eso sí, señaló que este tiempo no se cumple en la práctica debido a reprogramaciones o retrasos.

“Luego de ello, si es que se declara admisible, eso sube a la Comisión Permanente, para que ésta cite a una sesión y pueda otorgarnos un plazo de 15 días hábiles para poder hacer todo el procedimiento de investigación”, detalló la integrante de Alianza para el Progreso.

Este equipo también tratará la denuncia constitucional que presentó la congresista de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, Sigrid Bazán, contra Patricia Chirinos por vinculación en caso 'La fiscal y su cúpula de poder'.