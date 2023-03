Lambayeque: Dina Boluarte anunció entrega de 30 toneladas de alimento para la región

Anuncian entrega de 30 toneladas de alimentos para la región Lambayeque. | Fuente: Presidencia Perú | Fotógrafo: Luis Iparraguirre

La presidente Dina Boluarte, junto a los ministros de Vivienda y Producción, anunció la entrega de 30 toneladas de alimentos para Lambayeque, tras el desastre ocasionado por el desborde de los ríos a causa de las lluvias.

Asimismo, mañana llegarán 13 toneladas a través de la cartera de Defensa, quedando pendiente 17 toneladas para la próxima semana.

Durante su visita a Lambayeque, la presidente Dina Boluarte también anunció que dispondrá que los expertos de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios analicen una solución definitiva al desborde de los ríos por lluvias, tanto en Piura como en Lambayeque.

En sus palabras, indicó que la solución pasa por encontrar un desfogue para los afluentes.

"Acá no estamos mirando el tema de ideología o de política, estamos mirando el problema y la solución real y concreta. ¿Y cuál es la solución real y concreta para que no suceda lo que está sucediendo ahora? Es que el río La Leche como el río de Piura encuentren su salida", declaró a RPP.

La presidente indicó que, mientras no se halle esta solución, el Ejecutivo seguirá reconstruyendo lo dañado durante el Fenómeno El Niño del 2017, pero volviendo a perder lo avanzado con cada lluvia.

La mandataria llegó a Lambayeque junto a los ministros Hania Pérez de Cuellar y Raúl Pérez Reyes, quienes sobrevolaron los distritos de Íllimo, Pacora y Mórrope, severamente afectados por las lluvias.

No hay maquinaria y críticas durante visita en Tumbes

Recordemos que, durante su visita la región Tumbes, la mandataria llegó al centro poblado Puerto Pizarro donde, en un discurso, indicó que, si bien el Ejecutivo anunció con anticipación el fenómeno natural, el Estado no cuenta con maquinarias suficientes para atender los efectos de las lluvias.



"A través de Indeci, advertimos, hace varias semanas, que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y el Estado - hay que decir la verdad - tampoco, porque no tenemos maquinarias, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales porque se abandonó realmente al Estado", señaló la presidenta.

Además, tras su visita, diversos ciudadanos criticaron que, presuntamente, ni la presidenta ni los altos funcionarios del Ejecutivo se dieron tiempo para recorrer las zonas más afectadas por las inundaciones en el centro poblado Puerto Pizarro.

Las pobladores damnificados por las lluvias fueron los más indignados tras la visita de la jefa de Estado, puesto que, según dijeron, no recibieron la ayuda que les habían prometido.

Asimismo, criticaron que los municipios locales no empadronaran correctamente a los ciudadanos afectados por el desastre ambiental, ya que habrían "anotado" a grupos de personas sin comprobar que verdaderamente fueran damnificados.