Lima y Callao esperan su Línea 2 del Metro desde hace ocho años. En el 2014, el Estado peruano firmó el contrato de concesión para esta histórica obra que busca sumar a la movilidad de las personas en una ciudad ya casi colapsada por el tráfico. Sin embargo, ni siquiera se han puesto en ‘marcha blanca’ las cinco estaciones de la etapa 1A, pese a que están listas para comenzar a recibir usuarios. Desde el año pasado, se encuentra entrampada esta etapa por discrepancias entre la empresa concesionaria, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La Contraloría advirtió estas discrepancias en octubre del 2021. Varios meses después, el conflicto persiste. La concesionaria y el Estado tienen diferencias en torno al desarrollo del Sistema de Recaudo y al suministro de las Tarjetas lnteroperables de Transporte (TIT) para la implementación del Sistema de Control de Pasajeros (SCP) del Proyecto.





Según refiere el informe, el Concesionario sostiene que no podrá implementar ni culminar el Sistema de Control de Pasajeros si el MTC no le proporciona información a nivel 4 para el Sistema de Recaudo. El MTC y la ATU han señalado que no corresponde proporcionar la información solicitada por el Concesionario y que no constituye impedimento para que éste implemente el SCP.

El Sistema de Control de Pasajeros es el conjunto de equipos e instalaciones para las necesidades básicas que presentan las estaciones del Metro. Por ejemplo, el control de entrada y salida de usuarios, comprobar los pagos realizados, ayuda en la venta de pasajes, prevención de fraude y evasión, entre otros. El sistema está basado en el uso de tarjetas u otros medios con microprocesadores inteligentes, y sin contacto.

Discrepancias

El concesionario ha pedido información a nivel 4. ATU ha proporcionado información hasta el nivel 3 y exige que el concesionario se haga cargo del Sistema de Control de Pasajeros. La asesora de la ATU Killa Miranda sostuvo para este informe que es suficiente la información proporcionada hasta el nivel 3.

“Nosotros como ente técnico respondemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el concedente. Le informamos en reiteradas oportunidades todos los niveles de información que ellos han solicitado hasta el nivel 3. En este momento, es lo que corresponde y es suficiente para que ellos puedan contar con lo que se necesita, a fin de tener los niveles óptimos de seguridad para el servicio. La tecnología a nivel 3 se ha entregado, conforme a lo solicitado”, dijo.

Según refirió Miranda, en el 2014 y en el 2019, se entregó información hasta el nivel 3 a la concesionaria. Dicha información corresponde al mapa de la memoria de la tarjeta, además de información complementaria relacionada al Sistema de Control de Pasajeros y autorización de información confidencial para uso de la concesionaria de la Línea 2, señaló.

Respecto al suministro de las tarjetas, la asesora de la ATU consideró que la concesionaria “tiene que hacerse cargo de las tarjetas”. “Nosotros informamos a nuestro ente rector, al MTC y advertimos eso. Como sabemos que hay reiterada negativa de la empresa, nosotros hemos informado a Ositran para que, como ente supervisor, acuda a hacer su acción supervisora”, dijo para este informe.

Insistió que, por el contrario, se debe tener un control sobre el concesionario “que es quien tiene que cumplir su parte”.

“Como ente técnico nuestras sugerencias, a la instancia que corresponde, son que las obras sean con correctas soluciones técnicas que permitan que pueda abrir lo más pronto posible. Pero, es importante, dado que la historia de nuestro país tiene muchas obras recibidas que no necesariamente se han hecho de la mejor manera. Por eso nuestra responsabilidad- como autoridad técnica - es que la calidad de las obras sea para que perduren”, dijo.

Por su parte, la concesionaria ha respondido que ha solicitado la “atención pertinente para la entrega de los insumos necesarios para el desarrollo del Sistema de Control de Pasajeros a la mayor brevedad posible”, según refiere el informe de la Contraloría.

Línea 2 se pronunció

RPP Noticias se comunicó con la concesionaria de la Línea 2 que informó que el Sistema de Control de Pasajeros (SCP) formará parte del Sistema de Recaudo Único (SRU). Este sistema es de responsabilidad de la ATU.

“El administrador designado por el Concedente para operar el SRU es la ATU. El administrador del SRU, dentro de su rol de Ente Gestor de la Tarjeta Interoperable (TIT), debe proporcionar insumos necesarios para el desarrollo (Inversión Obligatoria) y operación del SCP”, manifestó la concesionaria.

La concesionaria señala que el Sistema de Control de Pasajeros es de nivel 3 “con insumos de nivel 4”.

Según la concesionaria de la Línea 2, “la entrega tardía y la falta de estos insumos ha impactado en el desarrollo del SCP y por lo tanto en el inicio de la Puesta en Operación Comercial de la Etapa 1A”.



Informaron también que el Sistema de Control de Pasajeros cuenta con el equipamiento totalmente instalado para la Etapa 1A y con “un software acorde a los insumos entregados, el mismo que se adecuará a la entrega de los insumos pendientes”. Asimismo, señalaron que “para que el SCP pueda atender a los Usuarios necesita las TIT debidamente inicializadas por el administrador del SRU (ATU)”.



Responsabilidad integral

La expresidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán) Patricia Benavente sostuvo que al ser “integral” la responsabilidad del concesionario, respecto a la operación y prestación del servicio, el Estado tiene la obligación de proporcionarle la información que requieren.

“Por algo se llama sistema integrado de operación. Es integración física e integración tarifaria. El concepto de fondo es integración, en la parte operacional y en la parte de cobro de tarifa, entonces no encuentro justificación, en base a lo que he leído al informe de Contraloría, para que ATU le niegue al concesionario información que le permite garantizar que todo el sistema de procesamiento de tarjeta para pagos está debidamente concordado con el sistema de procesamiento de pasajeros”, dijo Benavente a este informe.

Para la especialista, más allá de a quién le corresponde financiar la adquisición de “los plásticos” de la tarjeta, el tema de fondo es que aún luego de varios meses, todavía no han llegado a un acuerdo. “Para que los ciudadanos tengan el primer tramo de la Línea 2 ya en operación a tiempo. ¿Por qué han pasado 8 meses y la ATU no ha podido solucionar esta ‘discrepancia’ con el concesionario?”, refirió.

Benavente se preguntó si se trata de un desacuerdo técnico o se trata de un incumplimiento del Estado. “Toda la operación es responsabilidad del concesionario, a él se le va a responsabilizar si hay una falla en el sistema de cobro, si hay falla en la prestación de servicio. Entonces, si requiere información necesaria respecto a las tarjetas para poder vincular esto con sus procesos de pasajeros, ¿por qué no se le han dado, o el Estado no cumplió con adquirir o procesar, o con lo que fuera respecto a las tarjetas? ¿Qué hay detrás? ¿Un desacuerdo sobre tema técnico o es el que el Estado no ha cumplido con una obligación que le tocaba, de acuerdo al contrato?”, dijo.

