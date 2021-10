Ministro del Interior, Luis Barranzuela. | Fuente: Presidencia

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, negó que su designación haya sido a propuesta del Partido Perú Libre. En entrevista con el diario La República, contó que fue convocado por el presidente Pedro Castillo y este le propuso el cargo.

“A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo. Me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, tan álgida, como es la cartera del Interior. Yo acepté esa propuesta y por eso estoy sentado frente a usted. Por eso tengo el respaldo del presidente Castillo”, dijo.

Consultado por el presunto conflicto de intereses al haber sido abogado de Perú Libre y ahora ministro del Interior, con la Policía Nacional bajo su jurisdicción, Barranzuela manifestó que su compromiso “es luchar frontalmente contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Nadie puede estar por encima de la ley”.

Interdicción en el VRAEM

Asimismo, dijo que los allanamientos y demás actos policiales contra organizaciones delictivas se realizan sin comunicar a los afectados. “La Policía ejecuta la operación. No le pide permiso a nadie, ni siquiera su comando lo sabe, si no la operación se frustra. Por esa razón se capturó a Abimael Guzmán. Estamos para hacer cumplir la ley. Jamás podría intervenir en ningún tipo de injerencia”, indicó.

El ministro del Interior negó que haya dispuesto que se suspendan las operaciones de interdicción en el Vraem y sostuvo que el fenómeno de la hoja de coca “es un problema que tiene que abordarse desde el punto de vista social”.

