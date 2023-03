Vera Llerena asegura que fue retirado ilegalmente de la PNP | Fuente: Andina

Luis Vera Llerena, excomandante general de la PNP, rechazó las declaraciones que Jorge Hernández 'El Español' hizo sobre él en una entrevista. En ese sentido, señaló que siempre se opuso a los cambios que intentó hacer el extranjero con la venia de Pedro Castillo.

"Quería sacar al general Arriola, al general Colchado porque era una piedra en el zapato y yo me opuse. (El exministro) Dimitri Senmache lo conocía más que yo. Yo me he opuesto en muchas cosas contra este señor (El Español) y los cambios que quería hacer. El segundo enfrentamiento que tuve fue por los operativos contra los prófugos, me llamaron la atención, me amenazaron", sostuvo en el programa Las Cosas como Son de RPP Noticias.

Vera Llerena advirtió que 'El Español' es un sujeto peligroso que está ocultando la verdad. Recordó que esta persona siempre le ha presionado por cambios en la institución cuando estaba en la Policía Nacional.



"Dice la verdad a medias, lo que le conviene. Mostró un celular donde tiene chats ¿cómo es posible que lo tenga y no lo han incautado? está en una mansión, me sorprende que un señor de esa calaña esté en el país burlándose y tengo entendido que está extorsionando a funcionarios y generales porque esa es su modalidad y eso lo diré con documentos y testigos en la Fiscalía esta semana", añadió.

Por otro lado, negó que haya cometido algún delito en las reuniones que sostuvo con el entonces ministro Dimitri Senmache y 'El Español'.

"Asistir a esa reunión, hacer los cambios (en la PNP) ¿es una conducta criminal de mi parte? estaba con el ministro, era orden del presidente, pero entenderá que Senmache duró un mes y yo continué, me enfrenté al gobierno y me destituyeron ilegalmente, no me quedé callado", puntualizó.

Sus vínculos con Vera Llerena

'El Español' dio una entrevista al dominical Día D donde afirmó que el excomandante PNP Luis Vera Llerena quería tener en la institución a gente ligada a sus objetivos y recordó que tuvo una reunión con él y el exministro del Interior, Dimitri Senmache, para hablar sobre las reasignaciones en algunas jefaturas regionales.

"Dimitri Senmanche es mi amigo y no tengo problema en decirlo. Vera Llerena llega con un file (a la reunión) y unos documentos. Estaban apurados porque en uno o dos días tenían que hacer los cambios de los generales, me pregunta si quería apoyar a alguien", recordó.

Hernández también negó que haya tenido una conversación con Pedro Castillo ni Henry Shimabukuro como indicaron en informes periodísticos.

Señaló que mantuvo escondido en su casa a Fray Vásquez, sobrino del expresidente Pedro Castillo, y que este nunca se fue del país como se especulaba. En ese sentido, comentó tener una gran amistad con el prófugo.