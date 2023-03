'El Español' asegura que tuvo escondido en su casa a Fray Vásquez con el conocimiento de dos altos mandos de la Policía

Fray Vásquez continúa con paradero desconocido | Fuente: Andina

Jorge Hernández 'El Español' señaló que mantuvo escondido en su casa a Fray Vásquez, sobrino del expresidente Pedro Castillo, y que este nunca se fue del país como se especulaba. En ese sentido, comentó tener una gran amistad con el prófugo.

"Con decirte de que nunca se ha ido del país te lo he dicho todo. Casi todo el tiempo estuvo acá (sobre si los altos mandos de la PNP lo sabían) Puede ser, eso está en investigación. Hay indicios. Prácticamente dos personas sabían que estaba aquí y eran policías", comentó en una entrevista al dominical Día D.

'El Español' manifestó que conoce al familiar de Pedro Castillo desde hace años y que por ello siempre se mostró dispuesto a ayudarlo. Además, indicó que este tiene intenciones de entregarse a las autoridades para dar su versión de los hechos.

"En el caso de Fray lo han utilizado los supuestos colaboradores eficaces que hay ahora. Le dijeron: 'Sabes qué, tú eres sobrino del presidente, date una vuelta por aquí, toma ropa, un carro'. Como hizo los contactos, le dijeron chau. Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, todos los que ahora son colaboradores eficaces ¿qué pasa si se entrega ahora? sí tengo comunicación con él y está dispuesto a entregarse, yo le dije: 'te garantizo que este equipo especial busca la verdad y si le dices como han sido las cosas te ayudarán", manifestó.

Fray Vásquez permanece prófugo de la justicia mientras la Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.

“He entregado el DVR en donde sale Fray en esta casa, con eso lo demuestro, porque lo del avión es una farsa. Él está indignado, él dijo que es culpable de presentar en esta gente inepta, de confiado, porque él nunca ha tenido esto, y se ha sorprendido. Él por ayudar a otras personas, no se ha dado cuenta que eso es tráfico de influencias”, añadió 'El Español'.

Sus vínculos con Vera Llerena

Por otro lado, señaló que el excomandante PNP Luis Vera Llerena quería tener en la institución a gente ligada a sus objetivos y recordó que tuvo una reunión con él y el exministro del Interior, Dimitri Senmache, para hablar sobre las reasignaciones en algunas jefaturas regionales.

"Dimitri Senmanche es mi amigo y no tengo problema en decirlo. Vera Llerena llega con un file (a la reunión) y unos documentos. Estaban apurados porque en uno o dos días tenían que hacer los cambios de los generales, me pregunta si quería apoyar a alguien", recordó.

Hernández también negó que haya tenido una conversación con Pedro Castillo ni Henry Shimabukuro como indicaron en informes periodísticos.

"Yo con el expresidente nunca he hablado. Hay un audio donde dicen que converso con él. En esa grabación no es el presidente, yo nunca le he dicho 'run run' sino a la gente alrededor. Nunca he hablado con Shimabukuro", puntualizó.