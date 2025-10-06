Sandoval señala que cardenal Castillo no debe decir que gobernantes "contribuyen a la muerte": "Me parece irresponsable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, en diálogo con RPP, criticó ayer, domingo, los recientes comentarios que hizo el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio respecto al clima de inseguridad y a los asesinatos de los que son víctimas los transportistas.

En ese sentido, Sandoval Pozo consideró que el también arzobispo de Lima "no debería decir" que los gobernantes tienen responsabilidad en la situación de violencia que se vive producto del crimen. Ante ello, el titular del MTC calificó de "irresponsable" lo referido por el cardenal y pidió que llame "a la unidad" del país.

"Déjeme decirle, tampoco es el tema, pero lo he escuchado al cardenal […], al representante de la iglesia en Perú, y me parece irresponsable, me parece que debe llamar a la unidad, que debe llamar a la calma, que debe llamar a la paz y no decir que los gobernantes están contribuyendo a la muerte de las personas. Eso me parece bastante irresponsable y más aun siendo el representante de la Iglesia católica", sostuvo.

En otro momento, pidió que el primado de la Iglesia católica en nuestro país "no divida" al Perú.

"Estoy dedicando mi tiempo al Perú, estoy dedicando mi vida, mi salud al Perú. Y lamento mucho cuando ocurre un asesinato de esta naturaleza. Y eso me compromete más para seguir peleando con esta lacra delincuencial. Por eso que yo llamo a la reflexión al representante de la iglesia para que una al Perú, no lo divida al Perú", remarcó.

¿Cuáles fueron las palabras del cardenal Carlos Castillo?

El pasado 28 de septiembre, durante su homilía dominical, el cardenal Castillo destacó las movilizaciones que fueron convocadas aquel fin de semana, principalmente, por gremios de transportistas y por el colectivo autodenominado 'Generación Z', conformado por jóvenes que protestan contra la reciente Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano.

“Ayer, comentaron los hermanos que salieron a marchar de los transportes, hicieron esta petición: ‘señores responsables del orden, hagan orden en la ciudad para que podamos regresar a nuestras casas, a nuestras familias, vivos’. Qué bonito que en el momento de sufrimiento ellos recuerdan que quienes quedan desolados si les pasa algo grave, la primera que se afecta es la familia”, refirió.

"También lo hemos visto en los muchachos que han salido a las calles, han llenado el centro de Lima inmensamente para reclamar orden en el país, misericordia, justicia por tantas injusticias y leyes injustas que se han aprobado, como la de obligar a un seguro a los 18 años y así pagar la AFP que después algunos se la roban", añadió.

Respecto a la 'Generación Z', el cardenal remarcó que no son "terroristas", sino personas con dignidad que tienen mucho que decirle a la humanidad.

"Estos signos que estamos viendo en nuestras calles no son motivo para decir ‘esta gente terrorista’. No, no, aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derechos, con dignidad, y nuestros jóvenes por más que sean llamados Generación Z tienen mucho que decirle a la humanidad. Son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza. Vamos a decir esperanza con “z” y eso necesitamos hoy día: ser esperanza para los demás", aseveró.