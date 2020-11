Juan Sheput, ministro de Trabajo del gabinete aún presidido por Ántero Flores-Aráoz, presentó su renuncia al cargo, según confirmó RPP Noticias. | Fuente: Andina

En la madrugada de este domingo 15 de noviembre, en conversación con RPP Noticias, el entonces titular de la cartera de trabajo dijo que antes de renunciar comentaría su dimisión a Manuel Merino y a Ántero Flores- Aráoz.

“Yo sé que los hechos son lamentables, pero en este momento hay un Presidente y un Presidente del Consejo de Ministros. Ellos se enterarán de mi decisión y luego esta se hará pública”, dijo.

Además, agregó que “no se exacerben los ánimos que no ayudan en nada”. “Es una actitud irresponsable exacerbar los ánimos a partir de la muerte de dos peruanos. En mi vida política, he visto hechos graves y lo mejor es esperar la calma y no azuzar a la población”, sostuvo.