Dina Boluarte señala que no estuvo enterada sobre la realización de la ‘Marcha por la paz’

Dina Boluarte asumió la presidencia el pasado 7 de diciembre tras la vacancia de Pedro Castillo | Fuente: Presidencia Perú

La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó saber algo sobre la denominada 'Marcha por la Paz' que organizó y promovió hasta hoy la Policía Nacional del Perú. Esto pese a que días atrás, en Cusco, se refirió a estas e incluso las respaldó. Además, dijo desconocer también si fue el ministro del Interior quien ordenara a los efectivos participar del evento.

“No, no estaba enterada. No sabría qué decir. Me comuniqué con el ministro (del interior) en ese interés de que estaba viajando a Puno en la búsqueda del diálogo. No nos vamos a cansar en el Ejecutivo de buscar esos espacios. Queremos informar a aquella población que tiene una idea tergiversada de lo que ha pasado con el expresidente, Pedro Castillo y la sucesión constitucional. Hay mucha mala información de algunos líderes", comentó la jefa de Estado en una entrevista al diario La República.

Por otro lado, Dina Boluarte consideró que no puede caerle al gobierno toda la responsabilidad por las protestas sociales en el país desde el pasado 10 de diciembre.

"Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo porque nosotros no hemos dicho 'oigan, salgan a la calle y tomen aeropuertos; oigan, salgan a la calle e incendien acá o incendien allá'. Tenemos que mirar en la amplitud. Yo creo que la prensa no puede venir a decir “usted, usted, usted”. ¿Y qué hay del otro lado de la violencia? ¿Qué hay de quienes han generado la violencia? Ellos son los responsables", expresó en dicha entrevista.

Boluarte respaldaba la marcha

En una conferencia de prensa la semana pasada con medios de comunicación regionales en Cusco, la mandataria indicó que otro grupo de ciudadanos realizará una "marcha por la paz" e invitó a la ciudadanía a movilizarse para "construir el Perú".

"Así como hay personas que están diciendo que van a marchar el 4 de enero, también hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú. Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente, los que están saliendo a marchar por la paz para construir el Perú (…), para reencontrarnos entre hombres y mujeres que, de veras, queremos al Perú", indicó.

Sobre las próximas protestas convocadas para enero, la jefa de Estado consideró que "hay líderes políticos" que estaban tratando de aprovechar la situación de cara a las próximas elecciones generales.