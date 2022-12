La presidenta respondió preguntas en una conferencia de prensa con medios regionales en Cusco | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Melina Mejia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, realizó una conferencia de prensa con medios de comunicación regionales en Cusco y se pronunció respecto a las jornadas de protestas que diversas organizaciones sociales han convocado para el próximo 4 de enero.

Al respecto, la mandataria indicó que otro grupo de ciudadanos realizará una "marcha por la paz" e invitó a la ciudadanía a movilizarse para "construir el Perú".

"Así como hay personas que están diciendo que van a marchar el 4 de enero, también hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú. Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente, los que están saliendo a marchar por la paz para construir el Perú (…), para reencontrarnos entre hombres y mujeres que, de veras, queremos al Perú", indicó.

En ese sentido, solicitó que las organizaciones que convocan a las marchas de protesta para aquel día, reflexionen sobre lo negativas que pueden ser esas movilizaciones para el desarrollo económico regional.

"Están organizando marchas a partir del 4 de enero, yo pregunto a los que van a marchar: ¿eso va a ayudar a reactivar el turismo en el Cusco? ¿O eso va a reactivar la economía en Puno, en Arequipa? ¿Qué cosa vamos a conseguir?", cuestionó.



"¿Por qué tenemos que dar un mensaje de violencia al exterior? ¿por qué no podemos mandar mensajes de que Cusco es seguro para que los turistas puedan seguir viniendo y el gran porcentaje de la economía que se mueve en Cusco es del turismo. También tiene que haber responsabilidad de los que salen y protestan", agregó.

Asimismo, indicó que la plataforma de lucha de las marchas "no son por demandas sociales no atendidas" sino por "cuestiones políticas" que "no está en manos del Ejecutivo resolver". Además acusó que dichas demandas son usadas como "pretextos" para "ocasionar el caos".

"Están pidiendo cierre del Congreso, ¿cómo cerramos el Congreso? ¿Saliéndonos del marco legal? (…) Desde mi punto de vista, creo que son pretextos para seguir ocasionando el caos, para seguir ocasionando el destrozo. Yo les llamo a mis hermanos y hermanas que van a iniciar estas marchas que traslademos de estos puntos políticos a programas sociales: agua, mejor agricultura, agua y desagüe, mejores hospitales, mejor educación", sostuvo.

"Hay personas vinculadas al Movadef en las marchas"

Sobre las marchas convocadas para enero, la jefa de Estado consideró que "hay líderes políticos" que estaban tratando de aprovechar la situación de cara a las próximas elecciones generales.

"Hay gente que está detrás de ellos, líderes políticos que quieren llevar agua para su molino. Como estaban medio desaparecidos, ahora quieren impulsar para que las próximas elecciones sean candidatos", refirió.



Asimismo, señaló que, según reportes de Inteligencia de la Policía, habrían personajes vinculados al Movadef y ex presos por terrorismo participando en las movilizaciones.

"Lo que nos informa la Inteligencia de la PNP es que detrás de estas movilizaciones, no todos, hay algunas personas que están allegadas a Movadef y también algunas personas que han estado presas por terrorismo hace a los que han cumplido su sentencia y están en libertad y ellos están azuzando y atizando", afirmó.

Sin embargo, la jefa de Estado señaló que no tenía "los nombres" de esos presuntos integrantes de organizaciones terroristas, pero que los haría llegar a la prensa "para su difusión".

"No tengo los nombres en este momento (…), en todo caso, a través de los contactos que tenemos de la prensa regional, estaré haciendo llega ese informe para que, a través de sus micrófonos y cámaras, puedan indicar qué personas y en qué regiones (…) Yo me comprometo en hacerles llegar los nombres para que puedan informar a la población", precisó.



"No es la misma situación que con Manuel Merino"

Por otro lado, consultada acerca de si la responsabilidad política por la muerte de 27 personas en el marco de las protestas no sería similar a la que se reclamó a Manuel Merino cuando asumió la presidencia en el 2020, la presidenta Boluarte señaló que "no es el mismo caso".

"Nosotros sabemos toda la situación que generó el asumir la presidencia el congresista Merino, era forzar la Constitución y salimos muchos a protestar (…) Esta situación de Dina Boluarte se asumió la presidencia en obediencia a la Constitución, no es el caso comparable con el señor Merino. Yo no pedí que salieran a la calle generando violencias", sostuvo.

Asimismo, señaló que, en su caso, el Ejecutivo ha dado todas las facilidades al Ministerio Público para que haga las investigaciones necesarias en torno a las referidas muertes e invocó a la Fiscalía a dar prontos resultados.

"La Policía no es la que está investigando los fallecimientos, sino el Ministerio Público a quien le estamos dando todas las facilidades e informaciones necesarias (…) Quiero pedirle a la Fiscal de la Nación y a los fiscales que están investigando, respuestas prontas sobre la investigación que están realizando", remarcó.

“Nadie ha buscado la violencia. Yo no he querido que mis compatriotas fallezcan (…) La Policía y el Ejército han salido a las calles a proteger a los 33 millones de peruanos, para proteger los locales del Estado y la propiedad privada", agregó.