María Caruajulca anunció que evalúa acciones legales contra Javier Pacheco por cuestionar su gestión

Judiciales María Caruajulca fue restituida como procuradora general del Estado este jueves

La recientemente restituída procuradora general del Estado, María Caruajulca, en diálogo con la prensa, indicó que evalúa presentar acciones legales contra su antecesor en el cargo, el abogado Javier Pacheco, por sus declaraciones respecto a su gestión en la Procuraduría durante el mandado presidencial de Pedro Castillo.

Como se recuerda, en entrevista en el programa Las Cosas como Son, Javier Pacheco indicó que Caruajulca fue retirada como procuradora general por el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, a raíz de una "evaluación de su rendimiento laboral".

"Entiendo que hubo una evaluación de su rendimiento, pero eso no lo señalan, y posterior a la evaluación es una potestad del despacho del ministerio, en ese entonces, efectuar un retiro de confianza", sostuvo.

En otro momento, Pacheco dijo que tomó la decisión de renunciar a la Procuraduría para no ser "un ente que genere inestabilidad en la institución".

"¿Cómo yo también me voy a convertir en un mercenario que vaya con un amparo y pretenda sacarle dinero al Estado y pretenda reivindicarme, y ampararme con una acción, cuando claramente soy consciente que mi rol se acabó?", indicó.

Asimismo, dijo que la actuación de Caruajulca como procuradora durante las investigaciones contra Pedro Castillo no fue relevante.

"Lo que vimos en el tiempo que estuvo ahí, no vimos nada relevante. (Durante las diligencias fiscales, tuvo un rol de) comisiva, no hizo ningún tipo de preguntas”, resaltó.

Caruajulca: "Estoy evaluando interponer acciones legales"

Consultada por las declaraciones de Pacheco, Caruajulca dijo este viernes que evalúa "interponer acciones legales" contra el exprocurador.

"El señor Pacheco me llamó anteayer informándome que él iba a dar un paso al costado, yo le agradecí su llamada, hablamos, me pidió que no diera declaraciones a la prensa y yo lo entendí y lo comprendo como ser humano, no tengo ninguna mala intención. Pero sí me preocupan sus expresiones, y también me preocupa porque no puedo seguir permitiendo que las personas hablen libremente de mí cosas que no son, y estoy evaluando si voy a interponer acciones legales o no", aseveró.

"Ha dicho que soy mercenaria, ha dicho que me han retirado por falta de productividad, cosas que son totalmente falsas. A estas alturas de la vida estoy aprendiendo que se debe hablar con pruebas, y si no uno asume las consecuencias", agregó.

La procuradora resaltó que "está evaluando" interponer un recurso legal, y que se encuentra analizando las entrevistas a Pacheco.

"Estoy evaluando. Yo no he visto esas entrevistas, me las han pasado en el camino y las estoy analizando. La verdad que me han incomodado mucho", sostuvo.

Finalmente, dijo que desconoce las motivaciones que tuvo Javier Pacheco para renunciar a la PGE y que no tiene "por qué saberlo".

"No conozco los antecedentes. Hasta la llamada que me hizo, me informó que iba a hacer su proceso de amparo (…) No sé qué ha sucedido, no tengo que saberlo tampoco", puntualizó.