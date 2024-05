Javier Pacheco sobre reposición de María Caruajulca: "Esta decisión pone en riesgo la institucionalidad de la Procuraduría"

El renunciante procurador general del Estado, Javier Pacheco, indicó que su decisión obedece al respeto por las instituciones del Estado, en este caso al Poder Judicial que en la víspera ratificó la orden de reposición inmediata de María Caruajulca como titular de la Procuraduría.

Sin embargo, aclaró que la norma establece que dicho cargo es por remoción regulada, lo cual quiere decir que “se nos designa por cinco años y en concreto se debería cumplir ese plazo” y que “nadie debería interferir con dicha situación”.

“En mi caso cuando se me designa el cargo estaba vacante [al haber sido destituido Daniel Soria]”, indicó en el programa Las cosas como son de RPP.

En ese sentido, cuestionó la labor de la Primera Sala Constitucional que falló a favor de Caruajulca “al otorgarle derechos cuando en el fondo no es la vía”, sino un proceso contencioso administrativo.

“Uno tiene que ser respetuoso con la decisión no de la sala, sino con la institución porque yo soy un funcionario público que, en mis 24 años de abogado, 23 lo tengo en el Estado”, señaló.

No obstante, afirmó que esta situación “me deja con mucha frustración, me da mucho malestar” y sobre todo porque considera que la referida sentencia “pone en riesgo la institucionalidad de la Procuraduría General”.

“Yo lo que he decidido es renunciar no solamente al cargo de procurador general, sino renunciar también a cualquier afectación que ya se me ha hecho con la emisión de esta resolución porque lo que esta sala está haciendo es colocar, sin tener facultades para ello, a quien le parezca como procurador general y eso no está bien”, manifestó.

“[A María Caruajulca se le reestablece en el puesto] porque supuestamente se le habría conculcado sus derechos al retirarla; sin embargo, al hacer eso, esta sala también conculca mis derechos”, concluyó.

PJ declaró infundado pedido del Gobierno y ordenó reponer a María Caruajulca como procuradora general del Estado

El Poder Judicial, a través de la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema, declaró improcedente los recursos planteados por el Gobierno, el cual no acató la medida cautelar que ordenaba la inmediata reposición de la abogada María Caruajulca como procuradora general del Estado al alegar una “controversia jurídica respecto a la ejecución de la decisión cautelar”.

En ese sentido, la entidad judicial reiteró al Ejecutivo que cumplan la sentencia que repone en el cargo a Caruajulca Quispe.

“Cumpla la parte demandada Presidencia de la República y Ministerio de Justicia con reponer en el día y bajo responsabilidad a la actora María Aurora Caruajulca Quispe como Procuradora General del Estado”, resolvió este miércoles el Poder Judicial.

Asimismo, indicó que la resolución sea cumplida “conforme a los términos de la decisión cautelar, y bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público” dada “la evidente dilación”.

Cabe señalar que este fallo fue emitido ante un pedido del Procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que el colegiado revise la medida al argumentar que no podría llevarse a cabo debido a que la plaza de procurador se encuentra ocupada actualmente por Alonso Pacheco Palacios.