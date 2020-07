El mandatario hizo un llamado al Congreso para continuar con la reformas políticas y judiciales de cara al 2021. | Fuente: Presidencia Peru

Durante su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra hizo un llamado al Congreso de la República para que se continúen con las reformas pendientes de cara a las elecciones congresales y presidenciales del 2021.

“Este Congreso fue elegido para continuar la reforma, no bloquearlas, la reforma debe ser íntegra”, dijo Vizcarra durante el mensaje.



"Me dirijo a ustedes respetuosa y democráticamente. Tenemos la obligación de avanzar con las reformas, para que la inmunidad no sea nunca más sinónimo de impunidad, para que no postulen a cargos públicos los condenados por delitos dolosos", agregó.

Si bien precisó que estas se encuentran encaminadas, se necesita "poner fin a las disputas políticas" con el fin de que sigan avanzando. Asimismo, el mandatario pidió al Congreso continuar con la reforma del sistema de elección de magistrados al Tribunal Constitucional.

"Es central garantizar un procedimiento transparente en el que el mérito sea el criterio determinante de quienes interpretan de manera obligatoria la Constitución y velan por el respeto y tutela de derechos", expresó.

"Seguimos atendiendo la emergencia sanitaria, pero también necesitamos atender la emergencia institucional", puntualizó. Vizcarra Cornejo indicó además que convocarán a los representantes de los partidos políticos.

“Es fundamental la constitución de un sistema unificado de salud. Un segundo punto es garantizar calidad educativa, eliminando la brecha entre educación urbana y rural. Un tercer punto de esta agenda es promover el crecimiento económico sostenible y promover políticas para desmantelar prácticas anticompetitivas”, dijo.