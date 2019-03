Martín Vizcarra registra un descenso en su aprobación por tercer mes en consecutivo. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra vuelve a caer en las encuestas. Según la última encuesta de Datum, su aprobación alcanza el 56%, mientras que desaprobación llega al 36%. La principal sorpresa es su caída en Lima, 19% puntos, de enero hasta marzo. Según expertos, si no hace un cambio importante, esta tendencia seguirá.

Martín Vizcarra registró en enero su más alta aprobación desde que asumió la presidencia de la República, 66% según Datum. Luego, en febrero se registró un descenso de 3% y en el último mes ha caído otro 7% hasta llegar a 56%.

En Lima y Callao, se aprobación cayó 19% desde enero. Mientras que, en la región norte, su respaldo cayó 2% desde enero. En la región sur, su desaprobación (49%) ya supera su aprobación (48%). En la región oriente, su aprobación cayó 8% desde enero. Solo la región Centro, su aprobación se elevó 4% desde enero.

Estas son las principales razones para su caída en la popularidad, según Datum.

*Su mala gestión 20%

La gerente de Datum, Urpi Torrado, indica que la gente “siente que no están resolviendo sus principales problemas y que no se está avanzando”.

Según Torrado, los resultados reflejan que la población sí valora la agenda de lucha anticorrupción del presidente (46%); sin embargo, “es un tema que se empieza a desgastar cuando no ve resultados concretos en el día a día”.

*Es mentiroso 17%

Torrado dijo a RPP Noticias que un 17% de los encuestados cree que el presidente es mentiroso. “Es la segunda razón de desaprobación. Tiene doble efecto. Por un lado, no le creen al presidente. Por otro lado, justo en ese tema que no le creen al presidente está asociado al tema de corrupción. Por lo tanto, va minando -de a poco- esa imagen tan fuerte de ser el abanderado de la lucha contra la corrupción”, sostuvo.

El analista José Carlos Requena dijo que el presidente Vizcarra “se enredó” en sus explicaciones sobre la relación que tenía una de sus empresas con Conirsa. Además, en el caso de la campaña del 2016, “es difícil de creer que no tuviera conocimiento” de lo ocurrido con el financiamiento. “La gente lo percibe así”, dice.

*La economía del país está peor 13%

Requena sostuvo que los temas de economía, reconstrucción e inseguridad ciudadana son problemas para resolver “en el largo plazo”. Consultado sobre la percepción de que la economía no marcha bien, dijo que esto no depende “tanto de lo que pueda hacer o no el Ministerio de Economía y Finanzas”, aunque consideró que “sí podrían plantear algunas condiciones para atenuar el entorno internacional. Ahí le pasa factura el haberse centrado en gestos y no gobernar”.

Urpi Torrado consideró que existe un “desgaste natural” del presidente y de los temas que él puso en agenda, como la lucha anticorrupción. “La gente quiere más puesto de trabajo”, dijo.

*No está reconstruyendo el país, zona norte 13%

Requena comentó que a partir de junio del 2018 se ha “enmendado el rumbo” de la reconstrucción en el norte con los decretos legislativo aprobados el año, sin embargo, “el presidente no le hado el espacio para que esto brille”.

“El haber destrabado algo debería tener espacio en la agenda del Ejecutivo que no ha tenido. Se ha hablado de ‘Cuellos Blancos’, del referéndum, del enfrentamiento con el Congreso. Y se deja de lado algunos avances en gestión, cuyos resultados no vamos a ver ahora, pero sí te viabilizan los procesos de una manera importante”, dijo.

*Hay mucha delincuencia 12%

Urpi Torrado dijo que la seguridad ciudadana es un tema “de preocupación grande” para la ciudadanía. En la misma encuesta de Datum, un 21% considera que el ministro del Interior, Carlos Morán, debe ser cambiado.

Según el último informe de INEI, entre julio y diciembre del año pasado, se reportaron principalmente más denuncias de robo de dinero, carteras y celulares en el ámbito nacional urbano.

Las alternativas

Urpi Torrado consideró que “si el presidente no hace algo importante, esta tendencia se va a mantener”. Además, dijo que el cambiar ministros le puede dar “un respiro”, pero no le asegura nada. “Si sientes que viene algo diferente y no viene, eso se cae muy rápido”, evaluó.

Por su parte, José Carlos Requena dijo que el presidente tiene pendiente “ofrecer una visión de hacía donde quiere ir”. Asimismo, manifestó que Vizcarra debería tomar un tema para ponerlo en agenda y reforzar a sus operadores políticos.

“Por ejemplo, en las críticas que recibió por su visita de España, no salía ningún ministro a explicar las razones que consideró el Ejecutivo importante para realizar este viaje. Por un lado, hacerse cargo de un tema y plantear soluciones y no solo gestos. […] Por otro lado, requiere fortalecer sus operadores políticos”, dijo.