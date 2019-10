Martín Vizcarra confiesa que "todavía no se sabe" quién lo reemplazará si viaja al extranjero

Martín Vizcarra junto al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos (izquierda), y el ministro del Interior, Carlos Morán (derecha) | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra confesó que "todavía no se sabe" quién lo reemplazaría en el cargo en caso viaje al extranjero. En una reciente entrevista con el diario El Comercio, señaló que se encuentran a la espera de un análisis del Ministerio de Justicia sobre cómo podría proceder en casos como este dada la disolución del Congreso.

"Todavía no tengo una opinión legal al respecto. Esperemos que sea el Ministerio de Justicia como ente legal del gobierno quien determine cuál es la situación. Mientras que no esté claro, obviamente no podré salir del país, pero si se encuentra un mecanismo con sustento legal para poder salir, claro, siempre y cuando sea necesario", señaló.



Martín Vizcarra ha señalado anteriormente que la interpretación jurídica de la renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia de la República estará a cargo del Ministerio de Justicia. Por esta razón, el Jefe de Estado no quiso confirmar si la dimisión fue aceptada por el Ejecutivo.

"A nadie se le puede obligar el ejercicio de un cargo al cual renuncia (...) nadie aquí está amarrado a nada, acá es un tema de voluntad, acá es un tema de libertad y en pleno uso de su libertad la vicepresidenta ha hecho renuncia al cargo", sostuvo.

A esto se suma que el pasado 25 de octubre, el Ejecutivo dejó sin efecto el viaje de Mercedes Araoz a Estados Unidos para que participe en la conmemoración del Décimo Aniversario del Acuerdo de Promoción Comercial. Sin embargo, esto obedeció a que los propios organizadores decidieron postergar el evento.