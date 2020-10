Presidente Vizcarra ofrece una nueva conferencia de prensa. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra informó que este miércoles el Consejo de Ministros aprobó un decreto de urgencia, el cual será publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, referido al cierre de brechas en rubros como educación y salud en distintas regiones del país.

"Este decreto de urgencia es para cerrar este tipo de brechas y no es retórica, no es que vamos a cerrar la brecha, no. Es fruto de reuniones que hemos tenido a través de la PCM y los diferentes sectores involucrados para que podamos atender las necesidades urgentes y que ahora queremos hacer realidad", explicó.

Durante la conferencia de prensa en la que se informó sobre las medidas adoptadas contra la COVID-19, el jefe del Estado detalló que el plan de cierre de brechas contempla una inversión de 146 millones de soles para atender obras.

"Si queremos cerrar brechas, vamos a atender a 34 mil nuevas personas con discapacidad severa. Hay que cerrar brechas. Todos los peruanos valemos lo mismo. El objetivo de mi gestión es comenzar a eliminar las diferencias", sentenció.

