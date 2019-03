Tres expertos analizaron lo bueno, lo malo y lo polémico del año de gobierno de Martín Vizcarra. | Fuente: Flickr | Presidencia Perú

Martín Vizcarra, quien asumió como presidente del Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, cumple este 23 de marzo un año en el cargo. RPP Noticias conversó con tres analistas políticos para conocer qué consideran que fue lo bueno, lo malo y lo polémico del primer año de Vizcarra como mandatario.



Lo bueno

“Lo más positivo es la vocación reformista en dos temas particulares: de un lado el sistema de justicia y la necesidad de alcanzar un mejor funcionamiento del Poder Judicial y de las instituciones que eligen a jueces y fiscales en el país”, dice el analista político José Alejandro Godoy.

Por su parte, José Carlos Requena, también analista político, apuntó que lo importante durante este año es que “se mantuvo la separación de poderes”, y al igual que Godoy, indicó que lo importante fue que Vizcarra se centró en ser el rostro de la lucha contra la corrupción. “El énfasis que le dio fue un gesto que lo puso en el centro de la atención y supo leer adecuadamente el sentir de la población”, indicó.

La politóloga Marisol Cuéllar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) resaltó el hecho de que Martin Vizcarra pudoo sacar adelante la crisis política. "Supo responder acertadamente a cada acontecimiento político que sucedía", expresó.

Lo malo

De acuerdo con Requena, un aspecto negativo en este año de gobierno de Martín Vizcarra es que existe un sentir de estancamiento y no se ha sabido revertir. “Lo malo es que no ha tenido un eje con el que puedas decir que a estas alturas hay un avance de algo en algún sector en particular”, indicó.

"Algo negativo sería el tema de la gestión. Si bien eso es atribuible al Estado peruano en torno a la capacidad de algunas instituciones, en otros casos se ha debido de contar con algunos ministros que no fueron afiatados como para poder realizar políticas con rapidez", comentó por su parte Godoy.

Cuéllar apuntó, al igual que Godoy, que un elemento que repercutió fue la “volatilidad” con la que han pasado los ministros. También mencionó la reconstrucción del Norte del Perú , que “aún no ha sido atacada”, y añadió que no ha habido una respuesta clara sobre este problema.

“Se ha quedado encasillado luego del referéndum, sería cuestión de preguntarle ¿y ahora qué va a pasar? Porque ningún país tiene una sola agenda anticorrupción”, indicó.

Lo polémico

Godoy señaló que lo polémico estuvo desde el inicio de la toma de mando de Vizcarra y se centra, específicamente, en la forma en la que el ahora mandatario asumió el sillón presidencial.

“El origen del gobierno de Martín Vizcarra fue algo bastante polémico y habría que, de alguna manera, dilucidar si es que el ahora presidente sabe si es que había existido confluencia para buscar la renuncia o vacar. Es un episodio que no ha quedado aclarado y que sigue siendo polémico”, explicó.

Cuéllar consideró como polémico el caso Conirsa, un consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, al que la empresa C y M Vizcarra S.A.C., propiedad del mandatario y su hermano César Vizcarra, brindó servicios por S/323.004.

"Fueron contradicciones a las que él llegó. Él desligó haber contratado en algún momento con Odebrecht y a los día salió que sí había contratado, pero que era accionista de una empresa que sí formó parte (...) No llegó a más. Se mencionó en el momento por parte de la comisión del Congreso, pero no se ha demostrado eso y no ha habido evidencia", explicó.

Requena coloca a la elección de ministros para el gabiente en el ámbito polémico ya que estos cuentan con "poco peso político". "Esto se repite tanto en el primer gabinete como en el segundo", indicó.