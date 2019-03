El presidente Martín Vizcarra entra a su segundo año de gestión con gabinete renovado. | Fuente: Presidencia Perú | Fotógrafo:

Martín Vizcarra cumple un año al frente del Gobierno. El 23 de marzo del 2018 tomó la posta tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Sus doce meses pueden resumirse así: pisó el acelerador, sufrió una caída, aprovechó una oportunidad, hizo suya la lucha anticorrupción, consolidó su base con el referéndum y ahora busca un nuevo viento.

El 2018 estuvo marcado por la crisis en el sistema judicial: los recordados casos de Los Cuellos Blancos del Puerto y de Odebrecht. La vorágine judicial hizo que el Gobierno fuera respaldado en su propuesta de reformar el ya desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura para dar paso a la Junta Nacional de Justicia.

El segundo año de Vizcarra inicia con un gabinete renovado y paritario. César Villanueva cedió su lugar al exministro de Cultura Salvador del Solar. También se incorporaron: Carlos Bruce (Vivienda), Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social), Ulla Holmquist (Cultura), Gloria Montenegro (Mujer), Flor Pablo Medina (Educación), Lucía Ruiz (Ambiente) y Rocío Barrios (Producción).

Los que aún acompañan a Vizcarra desde que llegó a la presidencia son: Edmer Trujillo (Transportes), Néstor Popolizio (Cancillería), José Huerta (Defensa), Francisco Ísmodes (Energía y Minas) y Fabiola Muñoz (pasa de Ambiente a Agricultura).

El cambio de gabinete coincidió con una tendencia de descenso en su popularidad registrada por las encuestas de Ipsos y Datum. Para Del Solar, el renovado gabinete responde a la intención del presidente Martín Vizcarra de empezar "otro capítulo" y de tener "una nueva ambición". "La casa está más ordenada. Falta, pero está más ordenada y llegó el momento de que tengamos más ambiciones como peruanos", dijo.

1. César Villanueva, el hombre fuerte de la PCM

Luego de jurar en el Parlamento, el presidente hizo su primer cambio ministerial. El ingeniero Edmer Trujillo, su hombre de confianza desde que fue gobernador de Moquegua, se convirtió en titular de Transportes y Comunicaciones. Este cambio se hizo rápidamente debido a que Bruno Giuffra, entonces cabeza del MTC, era sumamente cuestionado por los audios del congresista Moisés Mamani donde se le escucha supuestamente ofrecer obras a parlamentarios a cambio de que votaran en contra de la vacancia de PPK.

El 28 de marzo se conoció que César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso, iba a asumir la PCM. Esta designación motivó algunas suspicacias, ya que Villanueva había sido promotor de la vacancia de PPK. El presidente Vizcarra compartió una foto en su Twitter en la que aparece acompañado por Villanueva con miras al anuncio del nuevo gabinete, que juró el 2 de abril.

Solo unos días después de haber estrenado nuevo gabinete, se produjo la primera baja. El programa dominical Panorama reveló que el ministro Daniel Córdova ofreció a los pescadores artesanales la salida de su viceministro a cambio de que depusieran su huelga. Esto originó severas críticas que llevaron a que presentará su renuncia. Su reemplazo Raúl Pérez – Reyes juró en privado como nuevo titular de Produce.

El 3 de mayo, el gabinete Villanueva recibió la confianza del Parlamento al obtener 94 votos a favor.



2. Facultades legislativas y el alejamiento de David Tuesta

El 2 de mayo de 2018, el primer ministro César Villanueva solicitó al Congreso facultades legislativas por 60 días en seis materias: tributaria y financiera; gestión económica y competitividad; reconstrucción y cierre de brechas en la infraestructura y servicios; integridad y lucha contra la corrupción; protección de víctimas de la violencia y personas en situación de vulnerabilidad; y modernización del Estado. Más de un mes después, el Pleno aprobó la delegación de facultades legislativa con 83 votos a favor.

En medio del debate en el Congreso se produjo la segunda baja del gabinete Villanueva. David Tuesta, entonces titular de Economía, renunció debido a sus evidentes discrepancias por dos medidas que buscaba impulsar: el alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el anuncio para que trabajadores de menos ingresos paguen Impuesto a la Renta. El 7 de junio juró Carlos Oliva como su reemplazó en el MEF.



3. La crisis judicial por los CNM Audios

Desde el 7 de julio del 2018, el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros difundió una serie de audios de conversaciones telefónicas entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (ahora desaparecido), jueces, empresarios, congresistas y otros funcionarios. Los CNM Audios o los ‘audios de la vergüenza’ pusieron al descubierto una presunta red de tráfico de influencias y corrupción que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.

A los involucrados en los audios se les investiga como presuntos miembros de la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Algunos involucrados están con prisión preventiva, como el exjuez Walter Ríos y el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe.

El 11 de julio y ante la crisis generalizada, el presidente Martín Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el sistema de justicia. Este grupo, que estuvo encabezado por el excanciller Allan Wagner Tizón, presentó su propuesta al mandatario el 25 de julio.

Los ‘audios de la vergüenza’ también cobraron una salida en el Ejecutivo. El programa Panorama difundió el 13 de julio un audio entre el entonces Ministro de Justicia, Salvador Heresi, y el exjuez supremo y presunto cabecilla de los Cuellos Blancos, César Hinostroza. En su reemplazo fue nombrado el abogado y congresista Vicente Zeballos, que había sido miembro de la bancada Peruanos por el Kambio.



4. Su primer mensaje presidencial y un sorpresivo anuncio

El 28 de julio de 2018, Martín Vizcarra dio su primer mensaje a la Nación desde el Congreso por Fiestas Patrias. En medio de la crisis judicial en el país, Vizcarra anunció la convocatoria a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre cuatro temas: reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el retorno a la bicameralidad, la prohibición de la reelección de congresistas y el financiamiento de los partidos políticos.

El 9 de agosto de 2018, Vizcarra acudió al Congreso para entregar los cuatro proyectos de reforma constitucional. Las iniciativas debían pasar ser analizadas, debatidas y aprobadas por el Parlamento para luego ser sometidas a referéndum. El Ejecutivo buscaba que el referéndum se lleve a cabo en diciembre para que coincidiera con la segunda vuelta de las elecciones regionales.

5. Tensas relaciones con Pedro Chávarry

El fiscal supremo Pedro Chávarry fue salpicado por los CNM Audios horas antes de que asumiera al cargo el 20 de julio. Se le cuestionaba por su estrecha relación con César Hinostroza, puesta en evidencia en los audios.

La mayoría de las bancadas en el Congreso pidió que se apartara del cargo, algo que fue rechazado por Chávarry. El presidente Martín Vizcarra también le demandó su renuncia y no acudió a su juramentación.

6. La relación entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori

El 26 de agosto Keiko Fujimori concedió una entrevista en la que reveló que se había reunido “en secreto” con el mandatario dos veces. La primera en un departamento en San Isidro y la segunda en una casa, en Miraflores. "Me hubiese gustado que fueran públicas porque no tiene nada de malo, pero entendí que él (Vizcarra) quería mantener cierta privacidad”, dijo al respecto.

En respuesta, el mandatario reconoció las reuniones como un error y aseguró que Fujimori pidió la renuncia de la entonces Ministra de Salud, Silvia Pessah. Esta versión fue negada por la excandidata presidencial.

7. Cuestión de confianza por los proyectos de reforma constitucional

Al enfriarse la relación entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, el fujimorismo tomó una posición distinta en el Parlamento. Los voceros de Fuerza Popular consideraron que Vizcarra presionaba al Congreso al imponer plazos para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional.

Más de un mes después de haber presentado los proyectos, sin dictámenes listos en las comisiones correspondientes y calificativos como ‘mamarrachos’ a las iniciativas del Ejecutivo, Martín Vizcarra puso su última carta sobre la mesa: la noche del domingo 16 de septiembre dio un discurso televisado y anunció que iba a someter los proyectos de reforma constitucional a una cuestión de confianza.

El 19 de setiembre, César Villanueva se presentó ante el Pleno del Congreso para sustentar la cuestión de confianza y advirtió que el Gobierno no aceptaría una aprobación parcial de los proyectos. Luego de un debate prolongado se aprobó la confianza, con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

Desde el 19 de septiembre hasta la madrugada del 4 de octubre, los congresistas debatieron y aprobaron los cuatro proyectos de reforma constitucional.

Así, el Congreso cumplió con el plazo que había dado el Ejecutivo. El 9 de octubre de 2018, Vizcarra promulgó el decreto para someter a referéndum los cuatro proyectos de reforma constitucional. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la cuarta consulta, sobre la bicameralidad, pues según su opinión el Congreso había desnaturalizado el proyecto original al modificar la cuestión de confianza.

8. Fuga de César Hinostroza

El 17 de octubre, se conoció que el exjuez César Hinostroza, investigado por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, había fugado del país días antes. La última vez que se le vio fue el 4 de octubre, cuando el Congreso aprobó su destitución e inhabilitación. Las autoridades confirmaron que la madrugada del 7 de octubre salió del país a través de la frontera con Ecuador, por el control binacional de Huaquillas, donde una empleada de Migraciones lo dejó pasar. De Ecuador tomó un avión hacia Europa y llegó hasta Madrid, ciudad a la que arribó días después su esposa.

El entonces ministro del Interior, Mauro Medina, presentó su renuncia, que fue aceptada por el presidente. Dos días después, Vizcarra anunció en RPP Noticias la captura de Hinostroza en Madrid, hecha en coordinación con la policía española. La justicia ese país ordenó prisión provisional sin fianza para el exjuez supremo «por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios». Mientras tanto, las autoridades peruanas iniciaron el trámite para su extradición.

El 19 de octubre juró como nuevo ministro del Interior el general PNP (r) Carlos Morán Soto, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que participó en la captura de Abimael Guzmán.

9. Pedido de asilo de Alan García

El expresidente Alan García solía venir al Perú cuando la fiscalía lo citaba en el marco de investigación por el caso Metro de Lima. El 16 de noviembre llegó al Perú para asistir a la diligencia del fiscal José Domingo Pérez. Simultáneamente a su arribo procedente de España, IDL-Reporteros indicó que la empresa Odebrecht había pagado 100 000 dólares a García por una conferencia que dio en Brasil en 2012, dinero que había salido de la Caja 2 de la división de operaciones estructuradas de la empresa.

El fiscal José Domingo Pérez suspendió la citación y horas después presentó un pedido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sistema Anticorrupción para que se ordene impedimento de salida por 18 meses al expresidente. El juez acogió el pedido.

Horas después de conocerse la orden judicial, Alan García buscó asilo en la residencia del embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros, señalando ser un perseguido político.

El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre el pedido de asilo político y afirmó que en el Perú no existe persecución política: "Todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales".

El 3 de diciembre de 2018 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el rechazo al pedido de asilo de Alan García debido a que estaba en pleno proceso judicial por un delito común. Alan García se retiró de la residencia del embajador de Uruguay y volvió a su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.

10. Referéndum 2018

El 9 de diciembre de 2018 se realizó el referéndum por las reformas constitucionales y la segunda vuelta de las elecciones regionales en 15 regiones. Estos fueron los resultados de la ONPE al 100%.

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

Sí: 87% No: 13%

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

Sí: 86% No: 14%

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

Sí: 86% No: 14%

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

Sí: 9% No: 91%

Las tres primeras preguntas obtuvieron un abrumador apoyo, mientras que se rechazó mayoritariamente el retorno a un Congreso bicameral. La noche del 12 de diciembre, Martín Vizcarra dio un Mensaje a la Nación donde hizo un balance del referéndum y anunció que tenía lista para enviar al Congreso la ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia.

Además, solicitó al Congreso agilizar la reforma judicial, así como la aprobación de siete proyectos de ley complementarios. Asimismo, anunció la creación de una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla fue designado como su coordinador, y fue integrada además por los académicos Paula Valeria Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales y Martin Tanaka.

Desde el Congreso, Daniel Salaverry anunció que la legislatura se extendería hasta el 30 de enero para atender los proyectos para la implementación de la reforma judicial.

11. Cambios ministeriales

El 30 de noviembre, Patricia Balbuena renunció al Ministerio de Cultura tras revelarse que la empresa de su viceministro Luis Villacorta Ostolaza había ganado una adjudicación para hacer una supuesta evaluación arqueológica con fines de delimitación y elaboración de expedientes técnicos.

El 8 de diciembre de 2018 se anunció que el ministro de Trabajo Christian Sánchez Reyes había renunciado a su cargo. Sánchez tenía discrepancias con la reforma laboral que busca impulsar el Ejecutivo.

El 18 de diciembre de 2018 juramentaron tres nuevos ministros de Estado: Sylvia Cáceres juró como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo; Rogers Valencia, entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pasó a ser del Ministerio de Cultura; y Édgar Vásquez Vela, hasta entonces viceministro de Comercio Exterior, pasó a encabezar el Mincetur.

El 3 de enero de 2019, la ministra de Salud Silvia Pessah presentó su carta de renuncia al cargo aduciendo motivos personales. En su reemplazo juró como nueva ministra de Salud Zulema Tomás Gonzáles, que hasta ese momento se desempeñaba como directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

12. Crisis en el Ministerio Público

El 31 de diciembre de 2018, Martín Vizcarra, que estaba en Brasil para asistir a la toma de mando del presidente Jair Bolsonaro, anunció que adelantaba su retorno al Perú al enterarse que el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, había removido de sus cargos a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato.

El presidente dijo que tomaría medidas al respecto y presentó el proyecto de ley que declaraba en emergencia al Ministerio Público. En Lima y en otras ciudades del país se produjeron marchas para exigir la renuncia de Chávarry. Ante la presión ciudadana, Chávarry repuso en sus cargos a los fiscales Vela y Pérez en el Equipo Lava Jato, aunque dijo que lo hizo al ver que la autonomía del Ministerio Público estaba en peligro por el proyecto de ley presentado por el presidente.

El 7 de enero Chávarry presentó su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos y en su reemplazo juró como nueva Fiscal de la Nación la doctora Zoraida Ávalos.

13. Aprobación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia

Durante el mes de enero, las comisiones de Constitución y Justicia debatieron, por separado, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Cada una aprobó su dictamen, pero en el pleno surgió una discrepancia con la propuesta de la paridad de género en la selección de los siete miembros de la JNJ.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consensuó ambas propuestas y se acordó que primaría la meritocracia. El pleno del Congreso aprobó la Ley Orgánica de la creación del JNJ, con 80 votos a favor y 16 en contra.

Una Comisión Especial es la encargada de elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Dicha Comisión empezó a reunirse el 5 de febrero de 2019 y la integran el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; el contralor Nelson Shack; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; Jorge Alva, representante de las universidades públicas y Antonio Abruña, representante de las universidades privadas con más de 50 años de antigüedad.

El 18 de febrero de 2019, el presidente Vizcarra promulgó la Ley N° 30916 o Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por lo que se creaba oficialmente dicho organismo.



14. Emergencia por lluvias y viaje a España

En febrero de 2019 se produjeron intensas lluvias en la costa y sierra del Perú. En el sur del país, las regiones que resultaron más afectadas fueron Arequipa, Moquegua y Tacna. Luego, las lluvias se registraron en el norte.

Martín Vizcarra, que había estado presente y atendiendo personalmente la emergencia en las regiones del sur, viajó a fines de febrero a Europa para atender compromisos bilaterales en España y Portugal. Ante las críticas a su viaje desde sectores de la oposición, Vizcarra regresó al Perú el 1 de marzo y viajó de inmediato a Piura para inspeccionar los trabajos realizados en las zonas afectadas y vulnerables.



15. Salvador del Solar, el nuevo jefe de la PCM

A pocos días de cumplir un año de Gobierno, César Villanueva anunció su renuncia y en su reemplazo juró el exministro de Cultura Salvador del Solar.

Del Solar expresó que el cambio fue calculado en un momento en el que el país está "más ordenado" en relación a marzo del año pasado, cuando Vizcarra asumió la presidencia, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de un clima de inestabilidad política por el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.

