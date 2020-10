Martín Vizcarra, presidente de la República | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra respondió a las revelaciones de un aspirante a colaborador eficaz en el caso 'Club de la construcción' difundidos este domingo por la prensa y que lo señalan como el presunto receptor de más de un millón de soles a cambio de la buena pro de una obra en 2013 cuando era gobernador regional de Moquegua.

Una de las acusaciones indica que Vizcarra solicitó "a cuenta de lo pactado" el pago del alquiler de una avioneta a la empresa Obrainsa, ganadora de la buena pro, para el traslado de un grupo de personas desde Lima a Tacna o Ilo (Moquegua) para reunirse con él en diciembre de 2013, días después de que se adjudicara la obra y días antes de la firma del contrato con la empresa ejecutora.

En una entrevista al dominical Panorama, el mandatario dijo que no le preocupa esa acusación porque se trató de un hecho "absolutamente transparente".

Vizcarra explicó que Obrainsa ya había obtenido la adjudicación del proyecto Lomas de Ilo e hizo la solicitud de la avioneta apelando a la responsabilidad social empresarial, un concepto que involucra a las compañías con el desarrollo del entorno donde ejecutan obras.

Indicó que en la avioneta se trasladó a funcionarios bolivianos, entre ellos a dos ministros del entonces gobierno de Evo Morales, para que conozcan el puerto de Ilo y lo elijan como punto de ingreso y salida de sus productos, en lugar de los terminales chilenos de Arica e Iquique.

"Esta obra es precisamente para desarrollar las Lomas de Ilo con una visión de agro exportación [...] Como gobernador regional invito al gobierno de Bolivia para que use el puerto de Ilo y ellos me manifiestan que no tiene la capacidad logística para recibir la carga, entonces vinieron a ver las características del Puerto de Ilo para usar su terminal", explicó.

"No es para particulares, no es para personas de mi entorno, es funcionarios de Bolivia que vienen a evaluar el puerto de Ilo para usarlo y justo engarza perfectamente con el proyecto de desarrollo agrícola (Lomas de Ilo) y eso da sus frutos; (pues) a partir de ese momento, los empresarios de Bolivia han aumentado progresivamente su carga hacia a Ilo", enfatizó.

Vizcarra reiteró que la gestión por la avioneta se realizó con transparencia y que así lo demuestran los correos electrónicos entre el gobierno regional de Moquegua -entre ellos su correo institucional- con Obrainsa, publicados este domingo en un informe del diario El Comercio.

"Son correos institucionales, por supuesto que lo sabían en Moquegua, lo sabía el concejo regional, las autoridades de Ilo [...] es absolutamente transparente", aseveró.