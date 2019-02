El presidente criticó a quienes se oponen a la reforma de la Junta Nacional de Justicia. | Fuente: Captura | RPPTV

El presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgó este lunes la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia que reemplazará al disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Durante la conferencia, en donde también participó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, el mandatario criticó a quienes se oponen a esta reforma judicial.

"Hay quienes intentan obstruir reformas, que vienen de distintos sectores y están atacando para protegerse. Sabemos que intentan desprestigiar y poner un manto de dudas. El objetivo es claro: es intentar debilitar la lucha contra la corrupción", expresó en conferencia de prensa.

Vizcarra expresó a aquellos que intentan sabotear la ley: "No nos van a doblegar, no van a lograr que la lucha contra la corrupción retroceda porque no es solo del presidente esta lucha, es de todos los ciudadanos honestos".

Además, criticó la situación del Poder Judicial y dijo que desde el pasado 20 de julio de 2018 "han transcurrido siete meses en el que el sistema de administración de justicia se encuentra en situación de crisis".

"Desde aquella fecha el país no cuenta con una institución que se encargue de nombrar, ratificar, supervisar y destituir a jueces y fiscales con lo que la administración judicial se mantiene en incertidumbre".

También mencionó que la nueva ley no contempla "la igualdad de género, no incluye el registro del secreto bancario y se eliminó el criterio que permita el proceso de selección que asegure la elección idónea de los miembros".