Martín Vizcarra: “Que investiguen lo que quieran sobre Chinchero, nosotros damos la cara y nunca nos escondemos”

Martín Vizcarra se presentó ante el CADE como presidente por primera vez. | Fuente: Foto: Twitter Presidencia / Video: RPP

El presidente Martín Vizcarra aseguró durante su presentación ante el CADE Ejecutivos 2018 que su gobierno comenzará en dos semanas con la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco, obra que lo llevó a renunciar al Ministerio de Transportes y Comuniaciones el año pasado en medio de una polémica por la adenda del contrato. Al respecto, aseguró que está dispuesto a que se investigue “lo que se quiera” sobre el proyecto y aseguró que su gestión está dispuesta a dar la cara y no esconderse.

“Comunico que en dos semanas empezamos con la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco, nuestro principal destino turístico”, dijo Martín Vizcarra entre aplausos de los asistentes. “Si hay algo que investigar, que se investigue todo lo que quieran sobre Chinchero. Nosotros damos la cara, nunca nos escondemos, pero vamos a construir el aeropuerto de Chinchero, es una necesidad para el Cusco y para el Perú”, aseguró ante más palmas del auditorio.

Rechazo a la supuesta persecución política

Más temprano en su discurso, el presidente reafirmó que en el Perú “no hay persecución política”, en una referencia a la solicitud de asilo a Uruguay hecha por el exmandatario Alan García bajo este argumento. “Dejémoslo claro: en el Perú no existe persecución política. Escudarse en presuntas persecuciones políticas o empresariales no ayuda a buscar la solución”, agregó.

Martín Vizcarra también reconoció que el país tiene un “sistema judicial imperfecto” y que por ello trabajan en reformas. “Está en marcha una reforma constitucional y una serie de proyectos en el Congreso que van en el mismo camino. Debemos mejorar el sistema de administración de justicia, peros siempre respetando la división de poderes”. El presidente agregó que el pueblo peruano y el Estado está decidido a lucha contra la corrupción y que, en esta edición del CADE.

Vizcarra volvió a rechazar que hayan persecución política en el Perú y dijo que escudarse en estos supuestos no ayuda a la lucha anticorrupción. | Fuente: RPP Noticias