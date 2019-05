Martín Vizcarra brindó estas declaraciones en Cusco. | Fuente: RPP

“Yo he asumido la Presidencia del Perú el 23 de marzo del 2018 y una de las primeras decisiones que tomé es no ir a la reelección el 2021. Y yo soy una persona de palabra. Si quieren sacar una ley con nombre propio que diga que Martín Vizcarra no puede postular a la reelección, que lo hagan, porque esa decisión la tomé hace más de un año”.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, respondió así al ser consultado por la propuesta de reforma constitucional del fujimorismo que, en teoría, busca que el jefe de Estado no pueda postular el 2021.

La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley en el que se especifica que “no podrá ser elegido presidente de la República, de manera inmediata, el ciudadano que bajo cualquier título hubiere ejercido la presidencia”.

Este texto ha sido visto como una suerte de candado para que Martín Vizcarra no pueda postular en 2021, teniendo en cuenta que fue elegido como vicepresidente, pero terminó asumiendo el cargo de presidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza para impulsar la reforma política, Vizcarra reconoció que es una opción establecida en la ley, pero “esperamos que el Congreso pueda tomar las acciones adecuadas para llevarlas adelante”.

“Estamos en un sistema democrático donde respetamos las opiniones y los puntos de vista. Hemos ido (al Congreso) en señal de protesta porque se está dilatando mucho la reforma”, remarcó el jefe de Estado.

Sobre la propuesta de que la inmunidad parlamentaria sea analizada por la Corte Suprema, que finalmente fue archivada en el Congreso, el mandatario recalcó que los congresistas deben ser evaluados por otro poder del Estado, tras lo cual puso de ejemplo la interpelación de los ministros.

Martín Vizcarra brindó estas declaraciones tras participar en el simposio ‘Food Forever Experience’, en el Cusco, donde afirmó que el Gobierno ha tomado medidas responsables para atenuar los efectos del cambio climático en nuestro país.