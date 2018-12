Presidente pidió respetar los fallos del TC.q | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza a los congresistas a conformar nuevas bancadas debe cumplirse. Al ser consultado sobre la decisión Daniel Salaverry de disponer el registro de nuevas bancadas, reiteró que "el Tribunal Constitucional ya determinó y ha dicho que sí se puede hacer".

"No es que esté de acuerdo o no, tiene que hacerse si es una sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, ¿si no me gusta la sentencia no la cumplo? ¿Si una ley no me gusta la ignoro? Estamos en un sistema de derechos y tenemos que respetar", dijo en una entrevista con ATV Noticias sobre la decisión del titular del Congreso.



El jefe de Estado también destacó que la sentencia del Tribunal Constitucional pueda generar un reordenamiento de poderes al interior del Congreso que permita que la representación ciudadana se adecúe a la situación actual que ocurre en el país.

"Quizás eso es lo que corresponde porque qué cosa es el Congreso: ¿no es una representación de nosotros? ¿En este momento en el Congreso la distribución de fuerzas es representativa de lo que sucede en el Perú?", mencionó.