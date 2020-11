Mercedes Aráoz descartó que vaya a integrar el primer gabinete de Manuel Merino: “No he recibido la propuesta y tampoco estoy dispuesta”

Mercedes Aráoz estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La exvicepresidenta Mercedes Aráoz descartó que vaya a ocupar algún cargo en el Gobierno de Manuel Merino, al considerar que su presencia podría “exacerbar los ánimos”.

“No (me lo han propuesto), y tampoco estoy dispuesta. Yo voy a contribuir desde el lugar que estoy trabajando, que es el mundo de la academia. No hay que exacerbar los ánimos, y mi presencia podría exacerbarlos”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Corresponde que sea un Gabinete de ancha base, con buenos técnicos, con capacidades políticas, para que se establezca un buen diálogo. Yo prefiero estar mirando el tema y apoyando el tema desde mi trinchera, que es el mundo de la academia”, añadió.

La también exministra consideró que el nuevo Gobierno podría convocar a algunos de los ministros salientes para que integren su primer Gabinete. En ese sentido, propuso la continuidad de Pilar Mazzetti en la cartera de Salud.

“Creo que algunos funcionarios que han trabajado con (Martín) Vizcarra deberían permanecer. Pilar Mazzetti no tiene una posición política, sino una decisión de trabajo por la Nación. Por ello, preferiría que se mantenga”, comentó.

La vacancia de Vizcarra

Al ser consultada por la vacancia aprobada ayer por el Congreso contra Martín Vizcarra, la exvicepresidenta dijo que “el Perú no se merece vivir lo que ha vivido en estos últimos años, de tanta incertidumbre política”.

Sin embargo, estimó que este ha sido el resultado de lo que ella llamó “el mal uso de la política” por parte de Vizcarra. “Ha utilizado los puntos extremos, los esquemas de provocación y conflictividad como la forma de sustentar su popularidad, y eso es lamentable”, se quejó.

Consumada la salida de Vizcarra, Aráoz señaló que el nuevo Gobierno debe convocar a los mejores cuadros para asegurar, entre otros, la transición democrática, para lo cual consideró que el calendario electoral no debe sufrir cambios.

Asimismo, manifestó que el Gobierno de Merino debe priorizar la economía y la lucha contra la pandemia, a fin de darle confianza a los inversionistas, nacionales y extranjeros, “de que la recuperación económica va a darse”.



