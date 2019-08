Mercedes Aráoz brindó detalles del difícil momento que atraviesa su relación con el jefe de Estado. | Fuente: Congreso

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, confirmó este domingo que su relación con el jefe de Estado, Martín Vizcarra, atraviesa un momento complicado que, espera, pueda revertirse.

En declaraciones al dominical Cuarto Poder, Aráoz Fernández confesó: “Hemos hablado de nuestra relación personal... Él [Vizcarra] quiere preservar esa relación personal mas allá de lo que pase... Es difícil, es una ruptura muy dolorosa para mí, porque hubo un momento en que sentí no has confiado en mí y no confío tampoco… Me es difícil volver a tener confianza, pero trataré de ver cómo resolver este tema y conversar”.

“Si hay una demostración de lealtad de mi parte es que he seguido defendido la reforma constitucional, me he fajado en la defensa de muchas iniciativas del Ejecutivo”, comentó.

En ese mismo sentido, reveló que declinó postularse a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso para evitar conflictos con el presidente Martín Vizcarra. Igualmente, descarta apoyar un hipotético pedido de vacancia.

“Cuando me han ofrecido si quisiera presidir la Mesa Directiva, respondí que no me gusta ser parte de algo que puede incomodar al presidente... Sí, me ofrecieron y decliné por no generar un conflicto con el mandatario... Cuando me han dicho para hacer una vacancia, digo ‘a mí no me metan en eso, yo no voy a hacer una cosa así, no voy a estar complotando contra el presidente’”.

Adelanto de elecciones y presidencia

Aráoz también se mostró en contra de la propuesta presidencial del adelanto de elecciones generales. En su opinión, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberían culminar sus mandatos en el 2021 y apostar por un diálogo.

“Tenemos también nosotros un mandato constitucional de llegar al 2021… Evidentemente hay una crisis política que hay que reconocerla y el presidente juzga [el adelanto de elecciones] como una salida... Es una crisis en la que hay corresponsabilidad del Ejecutivo y el Legislativo, que no hemos sabido sentar las bases de un dialogo político. Sin embargo, nunca pierdo la fe y espero que podamos encontrar un espacio de diálogo”.

Por ello, aseguró: "Trataré de hacer que el presidente culmine su mandaro y el Legislativo también".

Por otro lado, descartó que busque llegar al sillón presidencial. Ante la pregunta “¿se siente capaz de ser la presidenta del Perú?”, Aráoz respondió: “Acepté el cargo de la vicepresidencia por algo, para trabajar y ayudar al país si eventualmente sucediera algo, pero no lo busco, no lo estoy buscando”.