Mercedes Aráoz. | Fuente: World Economic Forum / Greg Beadle

Hace un mes Mercedes Aráoz presentó su renuncia al cargo de vicepresidente, que no fue aceptada por el Gobierno de Martín Vizcarra al no haber Congreso, ahora ella afirma que “todavía sigo siendo vicepresidenta”. En reciente entrevista con el diario Correo, afirmó que “mientras no haya nadie que la acepte, no puede regularizarse”.

Aráoz Fernández dijo que este fue el análisis que hizo la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, y que concuerda con ella.

“Lo dijo la ministra (de Justicia) y estoy cumpliendo lo que cabe ahí, nada más, pero como el único mandato es (...) del presidente, no lo estoy reemplazando. Vale la pena recordar que la vicepresidenta no gana ningún sueldo”, dijo.

La vicepresidenta descartó que vaya a postular a las elecciones congresales de enero, y señaló que, al no recibir sueldo, tiene “que trabajar para poder vivir”.

Consultada por la demanda competencial, afirmó que fue lo más conveniente de que el Tribunal Constitucional la haya admitido para resolver el fondo del asunto en la disolución del Congreso.

“Creo que es lo más conveniente para que se aclare estas cosas. Había dudas, pero queda claro que había dos posiciones, o dos interpretaciones, por lo menos en esta escena”, manifestó.