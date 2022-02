Milton von Hesse cuestionó al Gabinete Valer. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El exministro Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, cuestionó la conformación del Consejo de Ministros que lidera el congresista Héctor Valer y consideró que la designación de polémicas personas forma parte de una estrategia del presidente Pedro Castillo y su entorno cercano para lograr la denegatoria de la confianza a este equipo.

"Ojalá fuera tan fácil como cambiar al premier y arreglar el problema. Yo sí creo en que esto es una estrategia deliberada del presidente y de su entorno cercano de ir a buscar una negación de la confianza. Para mí es evidente. Recordemos que el premier es muy cercano al congresista Bermejo, quien dijo un adjetivo irreproducible sobre la democracia", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, von Hesse mencionó que una de las herramientas legales para que el Poder Ejecutivo se "libre" del Congreso es, precisamente, el cierre del Congreso para luego gobernar vía decretos legislativas. El exministro insistió en que el perfil de Héctor Valer "no aguanta un pedido de confianza ante el Congreso de la República".

"Si fuera alguien que solamente tiene un pensamiento político distinto al que uno tiene, no habría mayor problema porque finalmente, si es una persona con principios morales, con una trayectoria intachable, no habría mayor problema (…) No solamente se deben verificar sus competencias profesionales y personales, sino que la Secretaría General tiene la obligación de hacer un rastreo en las distintas fuentes de información", expresó.

En otro momento, el exministro señaló que el riesgo de no tener las competencias adecuadas para ejercer el cargo no solo implica una responsabilidad personal, sino también para la población porque producto de sus decisiones se realiza una mala gestión de gobierno y se reciben servicios públicos "de pésima calidad".

"Es importante tener en cuenta que ser funcionario público es una tarea complicada y debe desarrollarse profesionalmente. A diferencia de la gestión privada, donde uno, cuando hace una empresa o un negocio puede hacer todo lo que quiera, menos lo que la ley prohíbe, en el caso de la gestión pública, uno solo puede hacer lo que la ley faculta", recordó.

Nuevo Gabinete "es un acto de provocación"

En esa misma línea, la congresista Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, cuestionó al nuevo Consejo de Ministros que lidera Héctor Valer Pinto y consideró que se trata de una "estrategia" que tiene como una de sus primeras acciones "la provocación" al designar en el primer cargo a una persona que tiene "serios cuestionamientos" en su vida política.

"Él (Pedro Castillo) piensa que solamente es presidente de su entorno y que no es presidente de un país. En vez de mejorar su Gabinete, no lo hace. Para mí esto es un acto de provocación, es una estrategia que ellos tienen muy bien implementada, yo ya no creo cuando dicen que hay que minimizar lo que él dice", señaló.

"Yo sí creo, y lo reafirmo, que esto es parte de una estrategia para desestabilizar al Congreso y hacer parecer a los congresistas como obstaculizadores que no los dejan hacer cuando hay un sinnúmero de problemas que hay que ir superando", insistió.

Asimismo, recordó que dentro del nuevo Gabinete Ministerial hay personas bastante cuestionadas "por situaciones bastantes delicadas". Por esta razón, la legisladora tomó como "un acto de provocación" que el presidente Pedro Castillo no haya tomado en cuenta la sugerencia del Parlamento para que designe a personas con experiencia y el perfil.

