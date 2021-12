Mina Las Bambas, Apurímac. | Fuente: Las Bambas

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó la noche de este viernes que con la suspensión de la producción de cobre en la mina Las Bambas (Apúrimac) anunciada hoy por la empresa MMG en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong, "se proyecta un impacto significado en el Producto Bruto Interno (PBI) Nacional".

A través de un comunicado, el Minem indicó que en consecuencia se afectaría "las perspectivas de crecimiento económico anunciadas por el Gobierno, en virtud a su importante efecto en el sector minero y en las industrias relacionadas".

El ministerio recordó que solo en el 2021, "MMG Las Bambas transfirió al Gobierno Regional y gobiernos locales de la región Apurímac más de S/ 358 millones, por concepto de regalías contractuales", recursos destinados a "cerrar brechas y ejecutar obras prioritarias".

"A ello se suma su importante participación a nivel de inversiones, empleos y el favorable escenario de los precios internacionales del cobre, factores relevantes en las proyecciones de crecimiento de nuestra economía", puntualiza el comunicado.



El Minem precisa que MMG Las Bambas tiene la facultad de solicitar la suspensión de sus actividades mineras, pues tal procedimiento está regulado en el marco de la legislación minera vigente. Agrega que la suspensión de las actividades de explotación y beneficio pueden extenderse hasta por un plazo de cinco años, "debiendo cumplir con las medidas de manejo ambiental y técnico que sean necesarios durante el periodo de suspensión".

Exhorta a la reflexión a "actores involucrados"

El ministerio sostuvo que que el Gobierno realiza "un trabajo articulado y sostenido en aras de mantener un diálogo productivo, respetuoso, sincero entre MMG Las Bambas, los representantes de la provincia de Chumbivilcas y de todas las localidades de su ámbito de influencia, así como también por donde cruza el denominado Corredor Minero, a fin de alcanzar consenso y soluciones definitivas a las demandas y preocupaciones de la población".



No obstante, pese a los esfuerzos no se lograron consensos, "motivo por el cual se mantuvieron las medidas de fuerza adoptadas por un grupo de la comunidad que tiene demandas que no se ajustan a las perspectivas de la minera, lo que trajo como consecuencia el anuncio de la eventual suspensión de las operaciones de la mina".

El Minem expresó su confianza en que la perseverancia en el diálogo, el trabajo multisectorial desde el Gobierno y la buena disposición de las partes, permitirán "arribar a soluciones sostenibles en el tiempo".

"En tal sentido, el MINEM exhorta a la mayor reflexión posible de los actores involucrados para mantener el diálogo, sin perjuicio de la toma de decisiones que adopten, por lo que hacemos un llamado a las partes a seguir trabajando de forma dialogada y coordinada para sentar las bases de acuerdos satisfactorios, justos y sostenibles en el tiempo", dice el comunicado.



"También invocamos que se restablezca el orden público en el corredor y que se depongan medidas de fuerza, como los bloqueos, que son actos reñidos con la Ley que no ayudan a la búsqueda de soluciones", agregan.

