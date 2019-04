Minedu: Link con contenido sexual en texto escolar "es una forma de boicotear" el enfoque de género

La ministra Flor Pablo Medina se presentó en la Comisión de Educación del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La ministra de Educación, Flor Pablo, rechazó los contenidos inapropiados de un enlace que se ha filtrado en un texto escolar para alumnos de tercer grado de secundaria con connotación sexual constituye un boicot y anunció una investigación para identificar y sancionar a los responsables de esta distorsión que han generado un justificado malestar entre los padres de familia.

"El Ministerio tiene que tomar acciones, las hemos hecho porque para mí que aparezca ese link con esa información es una forma de boicotear internamente lo que significa realmente el enfoque de género en la educación", señaló la ministra durante una sesión del Congreso.



"Esto ya no parece un simple error. Lamentablemente aquí parece que hay una intromisión interesada de alguien que quiere colocar contenidos que traten de desvirtuar el verdadero sentido de los textos. Los textos están orientados a áreas determinadas a la formación integral de los estudiantes y jamás a dar contenidos que vulneren la sensibilidad. No es el rol del Ministerio de Educación colocar ese tipo de contenidos", cuestionó.

La titular del sector educación mostró su indignación por el contenido detectado en los textos escolares. Señaló que se revisarán los libros que aún no se han distribuido e indicó que se tomarán las medidas pertinentes para evitar que los alumnos reciban contenido inapropiado. — MineduPerú (@MineduPeru) 8 de abril de 2019

La ministra señaló que el enfoque de género del Currículo Nacional "no tiene nada que ver" con el cuestionado enlace que aparecie en un libro de 3 grado de secundaria. Flor Pablo enfatizó que el enfoque de género promueve "una educación con derechos", mientras que el link filtrado presenta "contenidos que hacen daño”.

"No vamos a ocultar que hay fallas que tenemos que corregir y en algunos casos no son fallos menores. En un caso hay un link, especialmente en el texto de tercer año de secundaria, que es una barbaridad. Ese tipo de información no se puede brindar a los estudiantes. Nosotros inmediatamente hemos dispuesto retirar el link pero retirándolo no resolvemos mucho el asunto porque el texto está ya en las aulas", indicó.

Pablo también anunció que se revisarán los textos escolares y que se tomarán las medidas pertinentes para hacer las correcciones que sean necesarias y evitar que contenidos inapropiados lleguen a manos de los estudiantes.

La ministra Flor Pablo Medina se presentó en la Comisión de Educación del Congreso para informar prioridades del sector al 2021. Durante su intervención, señaló seis objetivos estratégicos de su sector: aprendizajes útiles para la vida; confianza de los docentes; instituciones educativas fortalecidas, amables y seguras; infraestructura que garantice condiciones para el aprendizaje; gestión educativa moderna, transparente y centralizada, y educación superior articulada y de calidad.