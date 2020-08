Ministro participó en la campaña conjunta con Osiptel denominada #ElCelularMásCaroDelMundo. | Fuente: Foto: Mininter

Con la finalidad de repotenciar la lucha contra la delincuencia y el mercado informal, la Policía Nacional del Perú intensificará los operativos de incautación de celulares robados en todo el Perú. Así lo informó el ministro del Interior, Jorge Montoya, durante el reinicio de la campaña de bloqueo de equipos móviles con IMEI inválidos por parte de Osiptel.

“La PNP continuará realizando operativos contra el mercado informal de venta de celulares. Asimismo, venimos ejecutando el Plan Fortaleza 2020 en donde las acciones contra bandas criminales y delincuentes comunes permiten la recuperación de estos equipos móviles reportados como robados”, señaló Montoya en la presentación de más de 2 000 celulares incautados por la PNP en la explanada del Mininter.

El titular del sector Interior resaltó la labor del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el cual este 30 de agosto reiniciará los bloqueos de equipos móviles robados y cuyo IMEI haya sido alterado para volver a activar el equipo y venderlo nuevamente.

Es así que la campaña denominada #CelularMásCaroDelMundo será sostenible, ya que luego del primer bloqueo masivo programado para el 30 de agosto, se seguirá un cronograma de 100 000 celulares bloqueados cada quince días, hasta el 30 de diciembre.

Cabe mencionar que dos días hábiles antes del 30 de agosto, las empresas operadoras deberán enviar mensajes de texto (SMS) a los usuarios que poseen celulares vinculados a IMEI inválidos, indicándoles que el mismo será bloqueado. De igual forma, de acuerdo con la norma vigente, el bloqueo se aplica solo al equipo, no a la línea.

“Exhortamos a la población a no contribuir con este mercado ilegal que muchas veces cuesta vidas inocentes. No compremos celulares que son de procedencia ilegal, no seamos partes de esta cadena del delito. Esa compra puede ser el celular más caro del mundo”, sostuvo el ministro Montoya.

#AHORA | Con el fin de combatir, de manera articulada, el comercio ilegal de celulares y la violencia en las calles en todo el país, el @MininterPeru y el @OSIPTEL presentan la campaña #ElCelularMásCaroDelMundo. pic.twitter.com/17RMAYOd0B — Ministerio del Interior (@MininterPeru) August 25, 2020

