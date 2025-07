Ministerio de Justicia responde a la Corte IDH tras pedido para suspender trámite de ley que concede amnistía a militares y policías

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indicó que la disposición de la Corte IDH "contraviene el derecho internacional".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazó la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender el trámite del proyecto de ley 7549/2023-CR, que busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que se encuentren denunciados, investigados, procesados o hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.



En un comunicado, la cartera señaló que las reiteradas disposiciones de la Corte IDH "contravienen el derecho internacional", al considerar que las acciones del organismo "no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal".



"El Perú reafirma el irrestricto respeto que demanda de su soberanía y de los propios principios fundacionales del Sistema Interamericano, particularmente el principio de subsidiariedad y el carácter complementario de la jurisdicción internacional, que reconocen el rol primario de los Estados en la garantía de los derechos fundamentales y la tutela de presuntas afectaciones a los derechos humanos", indicó el Minjusdh.



"En esa línea, la Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio Sistema", enfatizó.



El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que, en el marco del irrestricto respeto de sus obligaciones jurídicas internacionales, participará en la audiencia convocada por la Corte IDH para el próximo 21 de agosto, a través de sus agentes acreditados, quienes expondrán con argumentos fácticos y jurídicos la defensa del Estado peruano.

La conocida como ley de aministía fue aprobada, en segunda votación, por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio. Dicha iniciativa, propuesta por el congresista conservador Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas, contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.