Ministra de la Mujer señaló que se pedirá cadena perpetua contra el agresor | Fuente: Andina

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, se pronunció en RPP Noticias respecto al caso de la menor de dos años que falleció tras ser agredida por su padrastro, según confesó él mismo, y que, tras su deceso, se identificó que fue víctima de violencia sexual cometida también por su padrastro.

“Estamos absolutamente conmocionados porque se trata de una pequeña de apenas 2 años que ha sido salvajemente agredida por su propio padrastro que, aparentemente, le habría dado golpes en el abdomen al punto que le ha destrozado el páncreas", indicó la titular del Mimp.

La ministra indicó que su sector se encuentra dado soporte legal a la madre de la víctima y que han solicitado cadena perpetua para el agresor.



"Él ha sido detenido en flagrancia, ha confesado su delito y está detenido ahora en la Depincri. Nosotros estamos llevando el caso, la asistencia legal la estamos dando a través del CEN también y estamos pidiendo la pena máxima para este violador y feminicida, que es cadena perpetua", sostuvo.

Hogar disfuncional

Además, Dávila indicó que su sector identificó que la menor vivía en un hogar disfuncional, donde la violencia estaba "normalizada y estructurada" y que también era cometida por la madre.

"Se trata de una familia completamente disfuncional en donde la madre también la agredía. Tenemos registros de la madre donde confiesa que también agredía a la pequeña. Entonces, estamos ante una familia donde la violencia estaba completamente normalizada y estructurada", refirió.

"También sabemos que el padre biológico de la menor está preso y ha amenazado con cobrar venganza contra el agresor de su hija. Es toda una situación de violencia normalizada en la que se ha vivido este caso", agregó.

La titular del Mimp precisó que no hay otros menores en dicha familia y que el caso continuará en seguimiento por el CEN y la municipalidad respectiva.

"Nosotros estamos dando la contención a la madre porque, a pesar de haber sido agresora también, estaba conmocionada por lo sucedido. Hemos articulado con la municipalidad de la zona para conseguir un cajón para velar y enterrar a la pequeña, y trabajar con la madre para atender el caso", refirió.

Ante esa situación, Dávila exhortó a la ciudadanía a tomar acciones al tomar conocimiento de casos de violencia familiar en la comunidad.



"Pero lo más grave de esto es que esas familias no viven aisladas, no viven en una isla donde nadie los conoce. Los vecinos tendrían que haberse dado cuenta que la menor lloraba y sufría violencia. Tendrían que haber notado que había una familia que necesitaba apoyo inmediato y no se denunció en su momento", sostuvo.