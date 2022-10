Caso Gabriela Sevilla: ministra de la Mujer aseguró que no hay un plan de búsqueda para encontrar a la supuesta bebé de la joven

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, también informó que su sector esta brindando apoyo a Gabriela Sevilla y su familia. | Fuente: RPP / Jackelin Arce

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Claudia Dávila, informó este sábado que no hay un plan de búsqueda para hallar a ‘Martina’, la supuesta bebé de Gabriela Sevilla, luego de que el informe del médico legista determinara que la joven no estaba embarazada ni presentaba signos de parto reciente ni antiguo.

Tras participar en una actividad en el distrito de Jesús María, la ministra dijo que, si bien no existe un plan de búsqueda, el Ministerio Público realiza las investigaciones para esclarecer el caso de Gabriela Sevilla.

“No hay un plan de búsqueda para encontrar a ‘Martina’, pero sí hay un proceso de investigación para saber qué ha pasado”, declaró a los medios de comunicación.

Consultada si es que Gabriela Sevilla será sometida a nuevas pruebas médicas, la ministra respondió: “Se pueden hacer todos los exámenes que correspondan, pero eso está en el campo de la Fiscalía y la Policía”.

“Las pruebas son clarísimas”

Al recalcar que las pruebas clínicas son “clarísimas”, Dávila pidió a la ciudadanía tratar este caso con “mucha empatía” porque aún no se determina qué ocurrió con Gabriela Sevilla, quien fue reportada como desaparecida el miércoles, 19 de octubre, y dos días después apareció en Villa María del Triunfo (VMT), pero sin “su bebé”.

“Las pruebas de laboratorio y las pruebas clínicas son clarísimas, pero les pediría que traten este caso con mucha empatía porque hay temas muy delicados. No tenemos que revictimizar a Gabriela, ella debe estar por un momento complicado y yo pediría manejar las cosas con calma, tratar de ponernos y no hacer calificativos ni juicios de valor”, afirmó.

La integrante del Gabinete Ministerial también solicitó que no se pierda de vista la problemática de fondo; es decir, la desaparición diaria de mujeres y niñas. “Este caso no debe ser una causa para olvidarnos del objetivo que tenemos”, señaló.

Finalmente, Dávila anunció que su sector brindará apoyo a Gabriela Sevilla y a su familia en “este momento complicado”.

Gabriela Sevilla asegura haber estado embarazada

La joven Gabriela Sevilla se pronunció este viernes luego de dejar el Hospital Militar y aseguró que sí estaba embarazada y remarcó que tiene pruebas para demostrarlo. Además, señaló que acudirá a las autoridades para continuar en la búsqueda de su bebé.

"Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes es que ellos piensan que no pudo darse un embarazo. Los exámenes de sangre y orina ninguno los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera", sostuvo la joven en declaraciones a la prensa.

Gabriela Sevilla reconoció que ya no quería que le hicieran más examenes en el Hospital Militar porque estaba desde las 4:00 a. m. y se encontraba agotada, pero se mostró de acuerdo a realizarse todas las pruebas que faltan.

"Los médicos que sacaron ese informe (sobre su no embarazo) son del Instituto Médico Legista. Vinieron a hacerme exámenes y le dije que yo ya no me quería hacer porque me hicieron un montón. Salen a decir 'ella se negó a hacerse los exámenes' y es verdad, llegó un momento en que dije: 'ya no me los quiero hacer sino mañana'. Yo no me niego a que me hagan las pruebas", manifestó.

Sevilla manifestó que iniciará la búsqueda de su bebé y estará segura de encontrarla. También señaló que no tomó ningún Taxi Beat como se informó al inicio de la noticia de su desaparición y por ello acudirá mañana a la Fiscalía para dar sus declaraciones.

"Mañana tengo que ir a las 10 a. m. para dar mis declaraciones y voy a pedir que reconsideren ya un nuevo examen porque necesito que reivindiquen esto que puede ser un error. No te imaginas entrar a mi casa, ver el cuarto de mi hija vacío. Lo hemos armado con tanto cariño", sostuvo la joven.