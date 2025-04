Ministerio de la Mujer tildó de "machistas y desfasadas" las declaraciones del congresista fujimorista Ernesto Bustamante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) rechazó categóricamente las declaraciones del congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, quien dijo, en una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, que "no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias".



"Esta expresión es absolutamente machista y desfasada en tiempos en los que las mujeres contribuyen y demuestran su capacidad y experiencia en diversos ámbitos, incluidas la ciencia y la tecnología, siendo ejemplos para el mundo", señaló en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).



El portafolio, que lidera Fanny Montellanos, exhortó "a erradicar esas ideas cargadas de prejuicio y estereotipos de género que no contribuyen al desarrollo" del país "y a la promoción de la igualdad de oportunidades".



Por su parte, la organización feminista Manuela Ramos enfatizó que "no existe ningún sustento científico que avale que las mujeres tengan menos condiciones para las ciencias exactas".



"Sin embargo, diversas investigaciones revelan que la recarga en las labores de cuidado, la discriminación y el acoso si son causas del abandono de carreras de investigación científica", explicó.



Los cuestionados comentarios de Bustamante

Durante la sesión de la citada comisión congresal, el congresista fujimorista Bustamante Donayre dijo estar preocupado por el hecho de que el 33 % de los científicos en el país sean mujeres "porque en el resto del mundo no hay ese porcentaje".



"La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se le quiera otorgar facilidades, hoy en día no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino es sencillamente porque no hay una condición biológica que, aparentemente, incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias (como las) exactas, naturales o físicas", expresó.



Y prosiguió: "Entonces, me preocupa que acá tengamos 33 %, algo no está bien en el cálculo. Y también me preocupa que se pretenda llegar a 50 %, porque siempre he pensado que la ciencia no es un tema democrático, en ciencias no hay democracia. La ciencia es elitista, busca que los mejores sean los que prevalezcan, no la cantidad equitativa de las regiones ni de las universidades nacionales o privadas, o de si es hombre o mujer o si es de la etnia A o la etnia B, realmente así no debería funcionar la ciencia”.