Ernesto Bustamante señala que "no hay condición biológica" que incentive a la mujer a participar en ciencias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ernesto Bustamante, congresista de la bancada de Fuerza Popular, aseguró este lunes que no existe una condición biológica que incentive a la mujer a participar en las ciencias y dijo que le preocupaba que en Perú haya 33 % de mujeres científicas.

Durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, de la que forma parte, el parlamentario indicó que actualmente “la prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto”, no por la falta de facilidades, sino porque “no hay condición biológica” que las incentive.

“Sencillamente no hay una condición biológica, aparentemente, no habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias, como las exactas o las ciencias naturales o físicas”, dijo Bustamante sin citar ninguna fuente científica que respalde dicha versión.

"La ciencia es elitista"

En esa línea, el congresista del fujimorismo dijo que le preocupa que se tenga el 33% de científicas en el país, cifra que cuestionó, además de que se pretenda alcanzar el 50 %.

“Me preocupa que acá tengamos 33 %, algo no está bien en el cálculo. Y también me preocupa que se pretenda llegar a 50 %, porque yo siempre he pensado que la ciencia no es un tema democrático, en ciencias no hay democracia", dijo.

"La ciencia es elitista, la ciencia busca que los mejores sean los que prevalezcan, no la cantidad equitativa de las regiones ni de las universidades nacionales o de las universidades privadas o de si es hombre o mujer o si es de la etnia A o la etnia B, realmente así no debería funcionar la ciencia”, agregó.

Presentación de presidente de Concytec

La intervención del parlamentario se dio luego de que se presentara en el grupo de trabajo el presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), Sixto Sánchez Calderón, quien dio cuenta sobre los avances de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El funcionario del Concytec explicó en la comisión que el porcentaje de mujeres que se dedican a la ciencia ha crecido en el país. Según indicó, hay un 33 % de hombres y mujeres que se dedican a la investigación científica en Perú.