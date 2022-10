Ministra Betssy Chávez presenta denuncia constitucional contra Fiscal de la Nación, Patricia Benavides

Patricia Benavides presentó ayer una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo | Fuente: Ministerio Público

Betssy Chávez, ministra de Cultura y congresista de la República, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, por una supuesta infracción a la Constitución Política del país, abuso de autoridad y prevaricato.

El documento fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la misma se señala que la Fiscal de la Nación denunció al presidente Pedro Castillo, pero por delitos que no figuran en el artículo 117 de la Carta Magna.

"Si bien el rol que tiene la Fiscal de la Nación en esta etapa es de nivel requirente o solicitante, también es cierto que como funcionaria pública está obligada a enmarcar sus acciones al Principio de Legalidad, en el sentido de que solo puede pedir o requerir medidas que la norma (en este caso la Constitución) expresamente le faculte, cosa que no sucede en este caso, en donde la funcionaria en cuestión, a pesar de que existe texto expreso de la Carta Magna que deja en claro que no procede someter al Presidente de la República al procedimiento de acusación constitucional por cualquier otro supuesto que no sean los cuatro si contemplados, hace todo lo contrario a dicha norma máxima, y peor aún lo hace de forma premeditada",se lee en el sustento de la denuncia.

Betssy Chávez también señaló en su acusación contra Patricia Benavides que ella cometió un abuso de autoridad y prevaricato en su denuncia presentada hacia el jefe de Estado.

"Respecto a las normas penales cometidas por la abogada Patricia Benavides Vargas, consideramos que ha cometido delitos contra la Administración Pública en la modalidad de Abuso de Autoridad, previsto en el artículo 376º del Código Penal, y en el Delito contra la Administración Pública - Delitos contra la Administración de Justicia, en la modalidad de Prevaricato (de Derecho), previsto en el artículo 418º del mismo cuerpo normativo, en agravio del Estado", agrega la citada denuncia.

La ministra de Cultura señala que la Fiscal de la Nación pretende acusar al presidente Pedro Castillo por supuestos indicios no corroborados, sin ninguna prueba y con el único fin de perpetrar un golpe de Estado.

Presentan denuncia penal contra la fiscal de la Nación

Los abogados Raúl Noblecilla Olaechea y Ronald Atencio Sotomayor, quienes ejercen la defensa legal del congresista Guillermo Bermejo, presentaron este miércoles una nueva denuncia penal contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, esta vez por el presunto delito de prevaricato.

Esta no es la primera denuncia en contra de Benavides presentada por los abogados. Noblecilla y Atencio también la acusaron la semana pasada por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.