Ministra de la Mujer anuncia que hijos de los choferes asesinados por extorsionadores recibirán una asistencia económica de 400 soles

Ana Peña Cardoza, titular del MIMP, aseveró que el pago será bimensual para los menores hasta que cumplan la mayoría de edad.

La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, anunció este martes que se brindará, además de asesoría sicológica, una asistencia económica de 400 soles a los hijos de cada chofer asesinado por bandas de extorsionadores en los últimos meses.

Peña Cardoza expresó que falta poco para concretar esta iniciativa y recalcó que el pago será bimensual hasta el día en que cumplan los 18 años.

"Ya estamos preparando los expedientes y el objetivo y propósito es que puedan tener una asistencia económica bimensual de 400 soles por cada niño, niña o adolescente hasta que cumpla la mayoría de edad y se podría extender si continúa en estudios, además de todos los servicios que tenemos como Estado, por ejemplo Beca 18", manifestó la titular del MIMP en conferencia de prensa.

La ministra señaló que el Gobierno atenderá todos los casos, no solo de los choferes fallecidos, sino también de los heridos.

"No hay respuesta del Gobierno"

Las esposas de cuatro transportistas heridos en atentados contra la empresa Santa Catalina realizaron esta mañana una pollada pro-fondos en San Juan de Lurigancho para poder pagar los tratamientos y costos de hospitalización de sus cónyuges.

Las mujeres improvisaron un lugar para preparar las polladas en el patio de maniobras de la compañía y venderlas a 20 soles la porción.

“Estamos realizando una pollada para poder ayudarnos de alguna forma, para los gastos médicos de nuestras parejas. El tema de la paralización por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo se apoya, porque no hay respuesta de parte del Gobierno para que uno pueda salir a trabajar con seguridad”, manifestó una de las organizadoras de la actividad.