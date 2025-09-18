Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Buses de la empresa Santa Catalina no saldrán a circular hasta nuevo aviso tras ataque armado contra su paradero inicial

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Choferes y cobradores están atemorizados, luego de que extorsionadores balearan la estación inicial de la empresa, en el distrito de Villa El Salvador.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:42
Santa Catalina
Cámaras de seguridad captaron el ataque armado. | Fuente: RPP

Los buses de ruta 23A de la empresa Santa Catalina no saldrán a circular hasta nuevo aviso, tras el feroz ataque armado perpetrado anoche por extorsionadores contra su paradero inicial, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Y es que, anoche, dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta a la estación de la empresa, en la avenida Circunvalación, en la zona de Lomo de Corvina; y realizaron varios disparos contra el portón de metal.

Antes de huir, los malvivientes dejaron una nota extorsiva, en la que emplazaban a los transportistas a pagar cupos extorsivos: “A partir de mañana se irá un chofer en plena ruta. Comuníquese con mi persona y vean su seguridad”.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al paradero inicial de la empresa Santa Catalina y constató que los buses permanecen estacionados. Los transportistas han decidido no salir a laborar por temor a ser víctimas de los extorsionadores.

“(El atacante) aventó el sobre y comenzó a disparar a diestra y siniestra. Gracias a Dios, no ha pasado a mayores. Prácticamente vivimos sometidos a los delincuentes. En la administración, los dirigentes han tomado una medida de no salir a laborar. No hay un tiempo determinado, hasta que esto se esclarezca”, manifestó un chofer.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Transportistas extorsionados

Otro trabajador detalló que las tres rutas de la empresa Santa Catalina están siendo extorsionadas por bandas que exigen cupos por unidad. “No se puede hacer nada acá”, dijo, resignado.

Esta decisión no solo representa un perjuicio económico para los transportistas de esta empresa, sino para los cientos de ciudadanos que utilizan estos buses a diario para desplazarse a sus centros de trabajo o estudio.

Las empresas de transporte a nivel nacional son uno de los objetivos principales de las bandas criminales, con ataques armados y con explosivos reportados prácticamente todas las semanas. 

Solo ayer, se registró un ataque armado en Comas contra un bus de transporte público, en el que resultaron heridos el chofer y una menor de edad. Horas después, la Policía Nacional capturó a tres ciudadanos venezolanos presuntamente involucrados en este crimen.

Te recomendamos

Informes RPP

Rotafono, 39 años de periodismo de servicio

Hace 39 años, el periodismo de servicio se visibiliza en el Rotafono de RPP, plataforma que se pone a disposición de las audiencias como fuente de información y canal mediador entre la población y las autoridades para conseguir una posible solución a sus demandas.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Inseguridad ciudadana Villa El Salvador VES Empresa Santa Catalina

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA