Buses de la empresa Santa Catalina no saldrán a circular hasta nuevo aviso tras ataque armado contra su paradero inicial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cámaras de seguridad captaron el ataque armado. | Fuente: RPP

Los buses de ruta 23A de la empresa Santa Catalina no saldrán a circular hasta nuevo aviso, tras el feroz ataque armado perpetrado anoche por extorsionadores contra su paradero inicial, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Y es que, anoche, dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta a la estación de la empresa, en la avenida Circunvalación, en la zona de Lomo de Corvina; y realizaron varios disparos contra el portón de metal.

Antes de huir, los malvivientes dejaron una nota extorsiva, en la que emplazaban a los transportistas a pagar cupos extorsivos: “A partir de mañana se irá un chofer en plena ruta. Comuníquese con mi persona y vean su seguridad”.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al paradero inicial de la empresa Santa Catalina y constató que los buses permanecen estacionados. Los transportistas han decidido no salir a laborar por temor a ser víctimas de los extorsionadores.

“(El atacante) aventó el sobre y comenzó a disparar a diestra y siniestra. Gracias a Dios, no ha pasado a mayores. Prácticamente vivimos sometidos a los delincuentes. En la administración, los dirigentes han tomado una medida de no salir a laborar. No hay un tiempo determinado, hasta que esto se esclarezca”, manifestó un chofer.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Transportistas extorsionados

Otro trabajador detalló que las tres rutas de la empresa Santa Catalina están siendo extorsionadas por bandas que exigen cupos por unidad. “No se puede hacer nada acá”, dijo, resignado.

Esta decisión no solo representa un perjuicio económico para los transportistas de esta empresa, sino para los cientos de ciudadanos que utilizan estos buses a diario para desplazarse a sus centros de trabajo o estudio.

Las empresas de transporte a nivel nacional son uno de los objetivos principales de las bandas criminales, con ataques armados y con explosivos reportados prácticamente todas las semanas.

Solo ayer, se registró un ataque armado en Comas contra un bus de transporte público, en el que resultaron heridos el chofer y una menor de edad. Horas después, la Policía Nacional capturó a tres ciudadanos venezolanos presuntamente involucrados en este crimen.

