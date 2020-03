Ministra de la Mujer sobre casos de violencia: “No vamos a encontrar los resultados en el cortísimo plazo”

Gloria Montenegro estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, reconoció que los resultados de la lucha contra la violencia de género y contra los casos de abusos de menores no serán palpables a corto plazo, pese a las medidas implementadas.

“Yo entiendo la indignación de ustedes porque la mía es mucho más. (Pero) este problema no lo vamos a ver en soluciones ni siquiera el próximo año. (...) No vamos a encontrar los resultados en el cortísimo plazo”, dijo en Ampliación de Noticias.

Montenegro recordó que el día que asumió el cargo expuso la “cruel realidad” del país con la polémica frase “Perú es un país de violadores”, pero reconoció que esta situación no se puede cambiar de un día para otro. “Te diría ‘mañana no va a haber ninguno (violador)’, (pero) no es cierto”, sostuvo.

Todo lo contrario, la ministra de la Mujer estimó que los casos de violencia de género y de abusos aumentarán.

“Estamos viendo que, ante mayor asistencia de las víctimas, ante mayor empoderamiento de las víctimas, de las mujeres; el sesgo machista, la presión del agresor, sigue siendo más fuerte”, comentó.

“Ante la presión del empoderamiento de la mujer y ante la presión de las facilidades para la denuncia, ante la presión de la unión de autoridades, ese machismo reacciona con más agresividad, reacciona de la peor manera, que es la que vamos a ver”, sentenció.

Empero, estimó que esta curva de violencia “va a ir cayendo, va a ir mejorando, en la medida que estas nuevas generaciones y estos programas preventivos en escuelas, en instituciones sociales, con la comunidad, vayan creciendo y vayan abarcando mayores territorios”.

“El Estado está haciendo todos los esfuerzos necesarios más que cualquier otro Gobierno, pero las políticas públicas que estamos dando es (para) que justamente todos los Gobiernos que continúen van a ver el éxito que estamos sembrando desde ahora”, aseveró.

De acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Perú un menor de edad es abusado sexualmente cada dos horas. En el 2019, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron en todo el país a 5140 menores víctimas de violación sexual, cifra que representa el 65% del total de violaciones cometidas en el año, sin contar aquellos casos que no se denuncian.

Según datos publicados por el diario El Comercio, solo en los primeros 31 días del 2020, el Ministerio de la Mujer atendió a 464 menores víctimas de abusos sexuales, muchos de los que fueron cometidos por menores de edad, como el caso de la Camila, la menor de cuatro años que fue ultrajada y asesinada en el distrito de Independencia.