La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro, aseguró este jueves que la frase “Perú es un país de violadores” parte de la indignación por los casos que sigue a diario; sin embargo, precisó que no se debe politizar su declaración.

En diálogo con Conexión de RPP Noticias, la titular del MIMP comentó que la frase que dijo en una radio local no tiene como fin generalizar, sino crear conciencia sobre la situación de violencia que viven las mujeres en nuestro país.

“Solamente quiero que entiendan, que comprendan dentro de la indignación puede haber muchas frases como estas y los peruanos son tan inteligentes que no van a decir: todititos somos. Cuando entran a la politización de las frases, eso no tiene sentido”, sostuvo.

Cifras

En esa línea, la ministra explicó que de acuerdo con cifras que le dieron los expertos de su cartera, el 20.4% del total de internos en los penales del país fueron recluidos por casos de violación y agresiones de índole sexual.

“(Tuvimos) el fin de semana un análisis con los expertos en donde nos mencionan pues cómo en un penal, donde hay 95,000 internos, están por violación sexual a menores de edad un 10.4%, pero por violación sexual hay casi un 5% y si sumamos los actos contra el pudor y si sumamos todos los casos relacionados, nos vamos dando cuenta que un 20.4% del total de internos en los penales están por casos de violación”, comentó.

Trabajo de protección

Montenegro también sostuvo que las agresiones en las zonas rurales del país contra menores han incrementado, por lo que están trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior, autoridades locales e incluso las rondas de campesinos para priorizar el cuidado de las niñas y niños.

“Nos damos cuenta de que los niveles de deserción de las niñas que faltan, no es porque no quieran estudiar, es porque las violan en los caminos y estamos trabajando ahora con el Ministerio del Interior, con la Policía, con las rondas campesinas para que se cree un sistema donde se sumen los padres y darles resguardo a las niñas. No podemos seguir permitiendo que estas cosas continúen pasando en el país”, dijo.