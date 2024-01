Ministra de la Producción niega haber mandado que gremios protesten contra el Mininter

Ana María Choquehuanca, ministra de la Producción, respondió la noche de este domingo a la difusión de un audio en el que pide a un dirigente gremial que, en vez de protestar contra su cartera por la demora de un programa de compras, se manifiesten contra el Ministerio del Interior.

La titular de Produce expresó su rechazo a la difusión de este audio e indicó que se le quiso dar un contexto político, cuando según dijo se trató de una situación netamente técnica. Según precisó, la grabación de una conversación telefónica entre ella y el dirigente gremial Renée Cobeña que fue difundida en el dominical Punto Final no fue presentada en su totalidad y su contenido fue “tergiversado”.

“Esta conversación se dio en un contexto técnico referido al núcleo ejecuto Mininter, modalidad que se usa en el programa ‘Compras a mi Perú’, adscrito al Ministerio de la Producción, y mediante el cual se impulsa la reactivación económica de un sector, como son las Mypes”, dijo a Punto Final.

“Le pedí que evaluara. No, esto del plantón lo plantearon ellos. Ellos querían hacer un plantón y una marcha nacional contra el Gobierno, por eso fue lo del plantón y eso ha sido literal, no ha sido de que yo les mandé”, añadió.

Sobre pedido de retiro de funcionaria

Respecto de la mención que se hace en el audio de una “capitana” en el Ministerio del Interior que sería quien demora el avance del programa de compras, la ministra indicó que efectivamente ella hace la mención de esta persona.

Sin embargo, señaló que no la mencionó con el fin de atacarla, aunque reconoció que ya solicitó al ministro del Interior, Víctor Torres, que la retire pues a su criterio pone trabas al avance de estos programas.

“Yo no mando a atacar. Yo hablé con el ministro y el ministro lo iba a evaluar. No puedo sacar a una persona de otro ministerio. Lo que pasa es que uno puede solicitar, que una persona, un funcionario, que le demora”, dijo.

“Que le reclamen a esa señora que puedan acelerar sus procesos. Ellos son los interesados. No conozco a la señora, nunca la he visto; sin embargo, todos se quejaron de que los procesos no caminaban por eso y siempre en las reuniones que teníamos con los dirigentes, siempre era eso”, añadió.

La funcionaria en cuestión es la capitana Rosamaría Lindo Turín, de la división de Logística de la Policía Nacional del Perú, quien está encargada a de diseñar los procesos de compra de la institución, así como de dar el visto bueno de lo que se adquiere.